اختتام فعاليات معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال

اختتام فعاليات معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال
التاريخ
9/16/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- اختتم معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال، فعالياته اليوم السبت في معسكر الحسين للشباب في محافظة عجلون، بمشاركة عدد من طلبة الجامعات.
وقال مدير مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في وزارة الشباب، عصام الديات، إن هذا المعسكر يأتي ضمن خطة المديرية وترجمة لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في التعليم والتكنولوجيا والريادة والتمكين الاقتصادي.
وأضاف أن المعسكر الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع جمعية الجينات والمعلومات الحيوية، هدف إلى ربط ريادة الأعمال بالتكنولوجيا الحيوية، وتوجيه الشباب نحو تحويل الأفكار الريادية لمشاريع ناشئة.
وتضمن المعسكر الذي استمر ثلاثة أيام، جلسات تعريفية بالتكنولوجيا الحيوية وأساسيات البحث العلمي والتفكير الإبداعي، والطاقة المتجددة، إضافة إلى تدريبات حول مهارات بناء الفريق، والريادة المجتمعية، ومسابقات، ومسيراً كشفياً وأعمال تطوعية.
--(بترا)
س ح/ن ح/ ع ط
16/09/2023 19:22:31
MENAFN16092023000117011021ID1107082169
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