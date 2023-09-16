اختتام فعاليات معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال

عمان 16 أيلول (بترا)- اختتم معسكر التكنولوجيا الحيوية وريادة الأعمال، فعالياته اليوم السبت في معسكر الحسين للشباب في محافظة عجلون، بمشاركة عدد من طلبة الجامعات.

وقال مدير مديرية المبادرات الشبابية والعمل التطوعي في وزارة الشباب، عصام الديات، إن هذا المعسكر يأتي ضمن خطة المديرية وترجمة لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في التعليم والتكنولوجيا والريادة والتمكين الاقتصادي.

وأضاف أن المعسكر الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع جمعية الجينات والمعلومات الحيوية، هدف إلى ربط ريادة الأعمال بالتكنولوجيا الحيوية، وتوجيه الشباب نحو تحويل الأفكار الريادية لمشاريع ناشئة.

وتضمن المعسكر الذي استمر ثلاثة أيام، جلسات تعريفية بالتكنولوجيا الحيوية وأساسيات البحث العلمي والتفكير الإبداعي، والطاقة المتجددة، إضافة إلى تدريبات حول مهارات بناء الفريق، والريادة المجتمعية، ومسابقات، ومسيراً كشفياً وأعمال تطوعية.

--(بترا)

س ح/ن ح/ ع ط

16/09/2023 19:22:31