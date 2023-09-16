القطري العطية ينسحب من رالي لبنان إثر حادث

القطري العطية ينسحب من رالي لبنان إثر حادث
التاريخ
9/16/2023 2:28:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
بيروت 16 أيلول (بترا)- انسحب بطل الراليات القطري ناصر العطية، من رالي لبنان الـ 45 بعد تعرضه لحادث أثناء مشاركته في السباق.
وقالت اللجنة المنظمة للرالي، إن العطيّة وملاحه بصحّة جيّدة، ولم يتعرضا لأي إصابة، لكن السيارة تضرّرت بشكل كبير ما اضطر العطية إلى الانسحاب من السباق.
وسيشارك ناصر العطية في رالي الكويت ورالي قبرص، ضمن بطولة الشرق الاوسط للراليات.
--(بترا)
ب.ا/ن ح
16/09/2023 18:26:23
MENAFN16092023000117011021ID1107082168
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