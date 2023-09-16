القطري العطية ينسحب من رالي لبنان إثر حادث

بيروت 16 أيلول (بترا)- انسحب بطل الراليات القطري ناصر العطية، من رالي لبنان الـ 45 بعد تعرضه ‎لحادث أثناء مشاركته في السباق.

وقالت اللجنة المنظمة للرالي، إن العطيّة وملاحه بصحّة جيّدة، ولم يتعرضا لأي إصابة، لكن السيارة تضرّرت بشكل كبير ما اضطر العطية إلى الانسحاب من السباق.

وسيشارك ناصر العطية في رالي الكويت ورالي قبرص، ضمن بطولة الشرق الاوسط للراليات.

--(بترا)

ب.ا/ن ح

16/09/2023 18:26:23