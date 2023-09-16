منتخب الطائرة الشاطئية يحرز الميدالية البرونزية في بطولة سوريا

عمان 16 أيلول (بترا)- ظفر المنتخب الوطني (أ) للكرة الطائرة الشاطئية، بالميدالية البرونزية لبطولة سوريا الدولية الودية، التي اختتمت اليوم السبت، في مدينة اللاذقية بمشاركة سبعة منتخبات.

وجاء فوز المنتخب الوطني (أ) بعد تغلبه على المنتخب الوطني (ب) بنتيجة شوطين مقابل شوط، في المباراة التي جمعتهما اليوم لتحديد المركز الثالث.

وكان المنتخبان الوطنيان تأهلا إلى الدور قبل النهائي بعد أن قدما أداء جيدا ونتائج مميزة في دور المجموعات.

وضم المنتخب الوطني (أ) اللاعبين: أحمد العواملة، وراشد العلوان، بينما ضم المنتخب الوطني (ب) اللاعبين: ياسر مجاهد، وخالد أبو مشرف.

--(بترا)

خ خ/ف ق

16/09/2023 18:08:14