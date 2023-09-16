مذكرة تفاهم لتطوير مهارات الشباب الريادية

عمان 16 أيلول (بترا)- وقعت وزارة الشباب ومنظمة شركاء للأفضل، مذكرة تفاهم في مجال تطوير مهارات الشباب وتمكينهم في المشاريع الريادية.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، تهدف المذكرة إلى تطوير مهارات العاملين في مراكز الشباب والمنتسبين لها، وربط المجتمعات المحلية من خلال التدريب والتشغيل بفرص سياحية صغيرة خاصة النساء والشباب، وتطوير مهارات الشباب بما يمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة.

وثمن أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، خلال توقيعه المذكرة، الشراكة المتواصلة مع شركاء للأفضل في تنفيذ برامج شبابية من شأنها تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة وليد الطراونة، إن هذه المذكرة ستؤطر التعاون مع الوزارة من خلال برامج ريادة الأعمال واللجان الشبابية.

--(بترا)

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16/09/2023 18:07:28