مذكرة تفاهم لتطوير مهارات الشباب الريادية
التاريخ
9/16/2023 2:28:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- وقعت وزارة الشباب ومنظمة شركاء للأفضل، مذكرة تفاهم في مجال تطوير مهارات الشباب وتمكينهم في المشاريع الريادية.
ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، تهدف المذكرة إلى تطوير مهارات العاملين في مراكز الشباب والمنتسبين لها، وربط المجتمعات المحلية من خلال التدريب والتشغيل بفرص سياحية صغيرة خاصة النساء والشباب، وتطوير مهارات الشباب بما يمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة.
وثمن أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، خلال توقيعه المذكرة، الشراكة المتواصلة مع شركاء للأفضل في تنفيذ برامج شبابية من شأنها تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة وليد الطراونة، إن هذه المذكرة ستؤطر التعاون مع الوزارة من خلال برامج ريادة الأعمال واللجان الشبابية.
--(بترا)
س ح/ن ح/ف ق
16/09/2023 18:07:28
MENAFN16092023000117011021ID1107082166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.