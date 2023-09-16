مهتمون يدعون لتوثيق وصيانة المواقع الأثرية بالكرك

الكرك 16 أيلول (بترا)-محمد العساسفة- دعا مهتمون بالشأن التراثي في محافظة الكرك إلى نشر الوعي بأهمية التراث بين أفراد المجتمع من خلال تفعيل البرامج الإعلامية والأنشطة والفعاليات التراثية.

واكد مدير المتحف التراثي التابع لبلدية الكرك الكبرى الدكتور راكز العرود، لوكالة الأنباء الأردنية، ضرورة توثيق التراث وصيانة المواقع التراثية والأثرية وإعادة تأهيل القرى التاريخية والتراثية والمحافظة على عناصرها العمرانية بالاعتماد على خطط مدروسة للاستفادة منها كنماذج وطنية أردنية.

ومن قرية وادي ابن حماد الواقعة شمالي محافظة الكرك، أكد العامل في المجال التراثي والسياحي هشام الجعافرة، ضرورة تطوير المسارات التراثية والسياحية وإيجاد تكامل وترابط بينها باعتبارها نماذج للتعريف بالوجهات التراثية والسياحية وما تمتلكه من مقومات جاذبة.

وأشار أحد مالكي البيوت القديمة في قرية بذان وبردى الستيني محمد العرود، إلى ضرورة الاهتمام بالبيوت القديمة وإعادة ترميمها باعتبارها معالم تراثية مهمة تساهم في المحافظة على التراث المأخوذ من إرث آبائنا وأجدادنا، داعيا الجهات المعنية إلى الاهتمام بالقرية القديمة في المنطقة.

ودعت الناشطة الشبابية المحامية لينا الأغوات، إلى ضرورة متابعة الجهات المعنية للمواقع التراثية والأثرية من العبث لا سيما أن هناك تشريعات وأنظمة حكومية تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ عليها.

وأشار رئيس جمعية دار الكرك للتراث الدكتور محمد الحباشنة، إلى الدور المهم للتراث في بناء أنظمة اجتماعية متماسكة تساهم في تعزيز التكافل الاجتماعي، لافتا إلى أن الجمعية باشرت بمشروع تراثي يحتوي على بيت شعر مع توابعه ليكون واجهة تراثية لجميع أبناء المحافظة.

بدوره، قال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة إن الحفاظ على الهوية التراثية مسؤولية مشتركة من جميع الجهات المعنية، وعلى الجميع التعاون والعمل بتشاركية حقيقية لحماية المنتج السياحي والتراثي لدوره الكبير في الحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكداً جاهزية المديرية لاستقبال أية أفكار ومشاريع سياحية ليتم دراستها حسب الخطط السياحية المدرجة.

- -(بترا)

م ع/ف ق

16/09/2023 17:58:20

