فريق بحثي: الكرك مركز حضارة مدين
التاريخ
9/16/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 16 أيلول (بترا) - أكد فريق بحثي من جامعتي الهاشمية وآل البيت ومؤسسات علمية وثقافية، اليوم السبت، أن مركز حضارة مدين كان في جنوب المملكة.
وقال الفريق خلال حفل إشهار "اكتشاف حضارة مدين" في قاعة جمعية مدين الخيرية بالكرك تحت رعاية الوزير الأسبق طه الهباهبة، إنه توصل إلى أن الكرك جنوب المملكة كانت مركز حضارة مدين، بعد إنجازه مشروع دراسات ميدانية وبحث العلمي استغرق 4 سنوات، من عام 2018 إلى 2022.
وقال رئيس الفريق الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية: إن النتائج العلمية والتاريخية أكدت أن مركز مدين كان في الكرك، وأن امتدادها كان واسع الانتشار بحيث وصلت الى بلدان مجاورة، وإنه جرى تثبيت هذا الانتشار من خلال دراسات ميدانية ومسوحات أثرية أجريت على مر العقود في جنوب المملكة.
وأشار إلى تثبيت المسار الواصل بين مدين، وديار لوط، وأصحاب الأيكة في محافظات: الكرك، ومأدبا، والبلقاء عبر وادي الموجب والواله و وادي حسبان إلى وادي شعيب في البلقاء، وامتداد سهول الشونة الجنوبية والرامة، والكفرين.
وبين أن الفريق اتبع في عمله المكتبي والميداني منهجا علميا محكما، واعتمد على مصادر عدة منها أقوال رحالة ومؤرخين ومفسرين قدامى ومحدثين، وموسوعات ومراجع تناولت حضارة مدين، بالإضافة إلى تراث شفوي وتقاليد متوارثة جرى جمعها وتفحصها بالتعاون مع المجتمع المحلي في بلدة مدين بالكرك.
وبدورهم أكد متحدثون بالاحتفال أهمية الاكتشاف بتنشيط المنطقة سياحيا، خاصة الجانب الديني والثقافي والحضاري والتعريف بتاريخها واثر ذلك بالانعكاس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضعها على الخارطة السياحية العالمية.
--(بترا)
ع ج / ن ح/ف ق
16/09/2023 17:44:39
MENAFN16092023000117011021ID1107082164
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