فريق بحثي: الكرك مركز حضارة مدين

الكرك 16 أيلول (بترا) - أكد فريق بحثي من جامعتي الهاشمية وآل البيت ومؤسسات علمية وثقافية، اليوم السبت، أن مركز حضارة مدين كان في جنوب المملكة.

وقال الفريق خلال حفل إشهار "اكتشاف حضارة مدين" في قاعة جمعية مدين الخيرية بالكرك تحت رعاية الوزير الأسبق طه الهباهبة، إنه توصل إلى أن الكرك جنوب المملكة كانت مركز حضارة مدين، بعد إنجازه مشروع دراسات ميدانية وبحث العلمي استغرق 4 سنوات، من عام 2018 إلى 2022.

وقال رئيس الفريق الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية: إن النتائج العلمية والتاريخية أكدت أن مركز مدين كان في الكرك، وأن امتدادها كان واسع الانتشار بحيث وصلت الى بلدان مجاورة، وإنه جرى تثبيت هذا الانتشار من خلال دراسات ميدانية ومسوحات أثرية أجريت على مر العقود في جنوب المملكة.

وأشار إلى تثبيت المسار الواصل بين مدين، وديار لوط، وأصحاب الأيكة في محافظات: الكرك، ومأدبا، والبلقاء عبر وادي الموجب والواله و وادي حسبان إلى وادي شعيب في البلقاء، وامتداد سهول الشونة الجنوبية والرامة، والكفرين.

وبين أن الفريق اتبع في عمله المكتبي والميداني منهجا علميا محكما، واعتمد على مصادر عدة منها أقوال رحالة ومؤرخين ومفسرين قدامى ومحدثين، وموسوعات ومراجع تناولت حضارة مدين، بالإضافة إلى تراث شفوي وتقاليد متوارثة جرى جمعها وتفحصها بالتعاون مع المجتمع المحلي في بلدة مدين بالكرك.

وبدورهم أكد متحدثون بالاحتفال أهمية الاكتشاف بتنشيط المنطقة سياحيا، خاصة الجانب الديني والثقافي والحضاري والتعريف بتاريخها واثر ذلك بالانعكاس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضعها على الخارطة السياحية العالمية.

--(بترا)

ع ج / ن ح/ف ق

16/09/2023 17:44:39