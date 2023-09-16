افتتاح المتنزه البيئي في غابات زبود

عمان 16 أيلول (بترا)- افتتح وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، في غابات زبود بمنطقة حسبان اليوم السبت، المتنزه البيئي، الذي أقيم بتمويل من البنك الأردني الكويتي.

وأكد الردايدة دور وزارة البيئة في توفير أماكن تنزه مناسبة تخدم المواطنين وتوفر لهم بيئة آمنة، داعيا إلى نشر الوعي في المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة واستدامتها بطرق سليمة تعود على المواطنين بشكل إيجابي وتحافظ على سلامتهم العامة.

ولفت الردايدة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاهتمام بالمناطق الحرجية والمحافظة عليها، مثمنا دور البنك الاردني الكويتي في تمويل مشروع هذا المنتزه الريادي المهم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، إن تمويل هذا المشروع واجب وطني وتشاركي لتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى المملكة، وجزء من مسؤولية البنك واستراتيجيته للاستدامة لتصدي لتحديات بيئية تواجه المملكة، وإدراكا بأهمية قضية تغير المناخ بوصفها من أكبر التحديات التي يواجه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.

وأكد البطيخي أن المتنزه جزء من مشاركة البنك المجتمعية والمستدامة في توفير مكان مناسب للتنزه و نشر الوعي البيئي، و الحد من إلقاء النفايات عشوائيا في الأماكن العامة.

وأشاد، في الحفل الذي حضره رئيس بلدية ناعور مزيد مساعفة، ومندوب الإدارة الملكية لحماية البيئة المقدم محمد السواعير، بجهود وزارة البيئة في زيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار، مما يسهم في الحد من ظاهرة التغير المناخي والتقليل من التلوث.

ويقام المتنزه على قطعة أرض مساحتها 30 دونما وتتضمن مساحات خضراء، وممرات، وساحات وملاعب للأطفال، إضافة إلى مبانٍ للإدارة ووحدات صحية، وكافتيريا، ومواقف سيارات ومرافق وخدمات أخرى.

يشار إلى أن البنك الاردني الكويتي سيقوم بتمويل المشروع ودفع كلف المتنزه التشغيلية .

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

16/09/2023 17:42:49