افتتاح المتنزه البيئي في غابات زبود

افتتاح المتنزه البيئي في غابات زبود
التاريخ
9/16/2023 2:28:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- افتتح وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، في غابات زبود بمنطقة حسبان اليوم السبت، المتنزه البيئي، الذي أقيم بتمويل من البنك الأردني الكويتي.
وأكد الردايدة دور وزارة البيئة في توفير أماكن تنزه مناسبة تخدم المواطنين وتوفر لهم بيئة آمنة، داعيا إلى نشر الوعي في المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة واستدامتها بطرق سليمة تعود على المواطنين بشكل إيجابي وتحافظ على سلامتهم العامة.
ولفت الردايدة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاهتمام بالمناطق الحرجية والمحافظة عليها، مثمنا دور البنك الاردني الكويتي في تمويل مشروع هذا المنتزه الريادي المهم.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، إن تمويل هذا المشروع واجب وطني وتشاركي لتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى المملكة، وجزء من مسؤولية البنك واستراتيجيته للاستدامة لتصدي لتحديات بيئية تواجه المملكة، وإدراكا بأهمية قضية تغير المناخ بوصفها من أكبر التحديات التي يواجه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.
وأكد البطيخي أن المتنزه جزء من مشاركة البنك المجتمعية والمستدامة في توفير مكان مناسب للتنزه و نشر الوعي البيئي، و الحد من إلقاء النفايات عشوائيا في الأماكن العامة.
وأشاد، في الحفل الذي حضره رئيس بلدية ناعور مزيد مساعفة، ومندوب الإدارة الملكية لحماية البيئة المقدم محمد السواعير، بجهود وزارة البيئة في زيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار، مما يسهم في الحد من ظاهرة التغير المناخي والتقليل من التلوث.
ويقام المتنزه على قطعة أرض مساحتها 30 دونما وتتضمن مساحات خضراء، وممرات، وساحات وملاعب للأطفال، إضافة إلى مبانٍ للإدارة ووحدات صحية، وكافتيريا، ومواقف سيارات ومرافق وخدمات أخرى.
يشار إلى أن البنك الاردني الكويتي سيقوم بتمويل المشروع ودفع كلف المتنزه التشغيلية .
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
16/09/2023 17:42:49
MENAFN16092023000117011021ID1107082163
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