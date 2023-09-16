جلسة حوارية بالكرك حول مشروع المرأة والتكنولوجيا

الكرك 16 أيلول (بترا)- نظم نادي إبداع الكرك، اليوم السبت، جلسة تعريفية بمشروع المرأة والتكنولوجيا، وبدعم من مبادرة "تكسب المرأة" لتمكين الفتيات والنساء اقتصاديا واجتماعيا

وقال المدير الإداري للنادي خالد البرقان، إن المشروع يهدف إلى تمكين الفتيات والنساء اقتصادياً واجتماعياً، وإكسابهن معارف ومهارات في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال تزيد من ثقتهن وقدرتهن على اتخاذ القرار والمشاركة في صنعه، إلى جانب اكسابهن المهارات الضرورية للوصول إلى وظائف مميزة وفرص العمل، وحتى لبدء مشاريعهم الخاصة التي تولد دخلاً لهم.

وأِشار إلى أن الفئات المستهدفة بالمشروع من عمر 14 عاما الى 35 عاما، وأنه سينفذ على مدار 10 أشهر، داعيا الى الاتصال على رقم (0797859887) للمزيد من المعلومات والاستفسارات.

--(بترا)

ع ج/ف ق

16/09/2023 17:41:11

