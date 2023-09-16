جلسة حوارية بالكرك حول مشروع المرأة والتكنولوجيا

جلسة حوارية بالكرك حول مشروع المرأة والتكنولوجيا
التاريخ
9/16/2023 2:28:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 16 أيلول (بترا)- نظم نادي إبداع الكرك، اليوم السبت، جلسة تعريفية بمشروع المرأة والتكنولوجيا، وبدعم من مبادرة "تكسب المرأة" لتمكين الفتيات والنساء اقتصاديا واجتماعيا
وقال المدير الإداري للنادي خالد البرقان، إن المشروع يهدف إلى تمكين الفتيات والنساء اقتصادياً واجتماعياً، وإكسابهن معارف ومهارات في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال تزيد من ثقتهن وقدرتهن على اتخاذ القرار والمشاركة في صنعه، إلى جانب اكسابهن المهارات الضرورية للوصول إلى وظائف مميزة وفرص العمل، وحتى لبدء مشاريعهم الخاصة التي تولد دخلاً لهم.
وأِشار إلى أن الفئات المستهدفة بالمشروع من عمر 14 عاما الى 35 عاما، وأنه سينفذ على مدار 10 أشهر، داعيا الى الاتصال على رقم (0797859887) للمزيد من المعلومات والاستفسارات.
--(بترا)
ع ج/ف ق
16/09/2023 17:41:11
MENAFN16092023000117011021ID1107082162
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