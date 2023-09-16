انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

عمان 16 أيلول (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 0.16 بالمئة ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2407 نقاط.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4 ملايين دينار مقارنة مع 4.3 ملايين دينار في الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 6.4 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20 مليون دينار مقارنة مع 21.5 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي ، 30.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 15990 صفقة.

--(بترا)

رش/ف ق

16/09/2023 17:38:14

