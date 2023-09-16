زين تجدد تعاونها مع التدريب المهني لتأهيل الشباب

زين تجدد تعاونها مع التدريب المهني لتأهيل الشباب
التاريخ
9/16/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 16 أيلول (بترا)- جددّت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني منذ 15 عاماً، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في بناء مستقبل مهني وتقني للشباب عبر إمدادهم بالمؤهلات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تندرج هذه الخطوة من جانب الشركة في إطار الاهتمام الذي توليه وبشكل خاص لمحوري التعليم والشباب، وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في بناء مستقبل مهني وتقني للشباب عبر إمدادهم بالمؤهلات اللازمة وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في تخصصات تكنولوجية تواكب التطور وتلبي الطلب في سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها عن زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن المؤسسة مديرها العام أحمد الغرايبة، ستواصل الشركة تقديم دعمها للمؤسسة، عبر تمويل إنشاء وتجهيز مراكز تدريبية في فروع المؤسسة، واستمرار تقديم الدورات التدريبية المجانية للشباب في عدد من التخصصات ليكونوا جاهزين بعد حصولهم على الشهادات التي تؤهلك لدخول سوق العمل .
ويمكن التسجيل في الدورات التدريبية إلكترونياً عبر موقع مؤسسة التدريب المهني الإلكتروني -تسجيل دورات زين شركة زين أخيراً وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني الدورة التدريبية المجانية الثانية على صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية في مركزها الكائن في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء.
كما انطلقت دورة تدريبية جديدة على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في ذات المركز، إضافةً إلى الدورة التدريبية الجديدة على صيانة الأجهزة الخلوية في جميع مراكز زين الكائنة في فروع مؤسسة التدريب المهني في الزرقاء وإربد والطفيلة والكرك والبلقاء، إضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا بالعاصمة عمان.
- - (بترا)
غ ح/ف ق
16/09/2023 17:36:03
MENAFN16092023000117011021ID1107082160
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