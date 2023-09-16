زين تجدد تعاونها مع التدريب المهني لتأهيل الشباب

عمّان 16 أيلول (بترا)- جددّت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني منذ 15 عاماً، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في بناء مستقبل مهني وتقني للشباب عبر إمدادهم بالمؤهلات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، تندرج هذه الخطوة من جانب الشركة في إطار الاهتمام الذي توليه وبشكل خاص لمحوري التعليم والشباب، وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في بناء مستقبل مهني وتقني للشباب عبر إمدادهم بالمؤهلات اللازمة وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في تخصصات تكنولوجية تواكب التطور وتلبي الطلب في سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها عن زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن المؤسسة مديرها العام أحمد الغرايبة، ستواصل الشركة تقديم دعمها للمؤسسة، عبر تمويل إنشاء وتجهيز مراكز تدريبية في فروع المؤسسة، واستمرار تقديم الدورات التدريبية المجانية للشباب في عدد من التخصصات ليكونوا جاهزين بعد حصولهم على الشهادات التي تؤهلك لدخول سوق العمل .

ويمكن التسجيل في الدورات التدريبية إلكترونياً عبر موقع مؤسسة التدريب المهني الإلكتروني -تسجيل دورات زين شركة زين أخيراً وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني الدورة التدريبية المجانية الثانية على صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية في مركزها الكائن في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء.

كما انطلقت دورة تدريبية جديدة على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في ذات المركز، إضافةً إلى الدورة التدريبية الجديدة على صيانة الأجهزة الخلوية في جميع مراكز زين الكائنة في فروع مؤسسة التدريب المهني في الزرقاء وإربد والطفيلة والكرك والبلقاء، إضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا بالعاصمة عمان.

- - (بترا)

غ ح/ف ق

16/09/2023 17:36:03