جيدكو تنهي عرض عينات لمنتجات وطنية في بوليفارد

عمان 16 أيلول (بترا) أنتهت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، من عرض عينات من المنتجات الوطنية في منطقة بوليفارد العبدلي.

وجرى خلال الثلاثة اشهر الماضية ممن العرض تقديم مجموعة من العينات لمنتجات الشركات الأردنية المستفيدة من برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها المؤسسة في متجر تم تقديمه مجانا من مجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير.

ووفقا لبيان صادر عن جيدكو حظي المتجر باستقبال عدد كبير من الزوار الأردنيين والأجانب من رواد منطقة العبدلي حيث أبدى العديد منهم اهتماماً بالمنتجات الأردنية.

و قالت نيفين الشوابكة مالكة ومدير عام مصنع المعين للورق الصحي احدى الشركات التي عرضت منتجاتها انها ترغب باستمرار المؤسسة بمثل هذه المبادرات مشيدة بكونها خطوة رائدة ومتقدمة من قبل المؤسسة لدعم الصناعات الوطنية وتوفير طرق جديدة للتسويق لها في المناطق الأكثر رواجا، فكما هو معروف ان منطقة بوليفارد العبدلي تشهد إقبالاً سياحياً شديداً خلال فترة الصيف والموسم السياحي ، وبذلك تكون فرصة التعرف على المنتجات والشركات المنتجة في أعلى مستوياتها.

وأكد المهندس بسام أبو ربيع المتخصص بصناعة الخزف والتحف بأنواعها أن الاقبال الكبير على المعرض وتنوع المنتجات الأردنية المعروضة فيه زاد من ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية ووفر له فرص تسويقية جديدة.

أما منصة الحرفيين الأردنيين Crafts Market، فقد وجهت شكرها للمؤسسة مثمنة دور المعرض في دعم الحرفيين الأردنيين ونشر منتجاتهم.

وكانت المؤسسة قد وقعت مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير اتفاقية تعاون تمنح فيها شركة العبدلي متجراً مجانياً دون أي تكلفة على المؤسسة أو الشركات العارضة، إيماناً منها بالدور الوطني والمسؤولية المجتمعية وبهدف تعريف زوار العبدلي بالمنتجات والصناعات الأردنية ومدى تنوعها وتطورها بما يزيد من ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية.

--(بترا)

ن ش/ف ق

16/09/2023 17:25:29