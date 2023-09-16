جيدكو تنهي عرض عينات لمنتجات وطنية في بوليفارد
التاريخ
9/16/2023 2:28:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا) أنتهت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، من عرض عينات من المنتجات الوطنية في منطقة بوليفارد العبدلي.
وجرى خلال الثلاثة اشهر الماضية ممن العرض تقديم مجموعة من العينات لمنتجات الشركات الأردنية المستفيدة من برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها المؤسسة في متجر تم تقديمه مجانا من مجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير.
ووفقا لبيان صادر عن جيدكو حظي المتجر باستقبال عدد كبير من الزوار الأردنيين والأجانب من رواد منطقة العبدلي حيث أبدى العديد منهم اهتماماً بالمنتجات الأردنية.
و قالت نيفين الشوابكة مالكة ومدير عام مصنع المعين للورق الصحي احدى الشركات التي عرضت منتجاتها انها ترغب باستمرار المؤسسة بمثل هذه المبادرات مشيدة بكونها خطوة رائدة ومتقدمة من قبل المؤسسة لدعم الصناعات الوطنية وتوفير طرق جديدة للتسويق لها في المناطق الأكثر رواجا، فكما هو معروف ان منطقة بوليفارد العبدلي تشهد إقبالاً سياحياً شديداً خلال فترة الصيف والموسم السياحي ، وبذلك تكون فرصة التعرف على المنتجات والشركات المنتجة في أعلى مستوياتها.
وأكد المهندس بسام أبو ربيع المتخصص بصناعة الخزف والتحف بأنواعها أن الاقبال الكبير على المعرض وتنوع المنتجات الأردنية المعروضة فيه زاد من ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية ووفر له فرص تسويقية جديدة.
أما منصة الحرفيين الأردنيين Crafts Market، فقد وجهت شكرها للمؤسسة مثمنة دور المعرض في دعم الحرفيين الأردنيين ونشر منتجاتهم.
وكانت المؤسسة قد وقعت مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير اتفاقية تعاون تمنح فيها شركة العبدلي متجراً مجانياً دون أي تكلفة على المؤسسة أو الشركات العارضة، إيماناً منها بالدور الوطني والمسؤولية المجتمعية وبهدف تعريف زوار العبدلي بالمنتجات والصناعات الأردنية ومدى تنوعها وتطورها بما يزيد من ثقة المستهلك الأردني بصناعاته الوطنية.
--(بترا)
ن ش/ف ق
16/09/2023 17:25:29
MENAFN16092023000117011021ID1107082159
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