مركز ايداع الأوراق المالية يطور قاعة خدمة المستثمرين

مركز ايداع الأوراق المالية يطور قاعة خدمة المستثمرين
التاريخ
9/16/2023 2:28:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- يتمم مركز إيداع الأوراق المالية في إطار الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين والمواطنين عمليات التحويلات المستثناة من التداول من السوق، والتي تتم بشكل مباشرة وفوري في مركز الإيداع، بحضور أطراف العلاقة أو ممثليهم وإجراء التحويلات المطلوبة في إطار التحويلات الإرثية والعائلية والمرتبطة بالوصايا والوقف والهبة في الأوراق المالية والتقادم، بالإضافة إلى التحويلات بين المؤسسين وتلك التي تتم بناء على قرارات الجهات الرسمية المختصة.
كما يقدم المركز ضمن مكاتب خدمة الجمهور والمستثمرين خدمات استصدار كشوفات واشعارات ملكية المستثمرين من الاوراق المالية وكشوفات الحسابات المختلفة وفق التفاصيل التي يطلبها المستثمر، بالإضافة إلى قيام المركز بتوفير هذه الخدمات بشكل إلكتروني من خلال خدمة محفظتك الإلكترونية e-Portfolio وبشكل مجاني.
وقام المركز بتطوير قاعة خدمة المستثمرين لديه، حيث تم إعادة تصميم وتطوير القاعة بما يخدم سلاسة سير المعاملات وسرعتها وتنظيم الدور بشكل آلي، ويتيح بذات الوقت تطوير الخدمات المقدمة بهدف رفع مستوى تقديم هذه الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والوقت وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والجمهور.
وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز لجمهور المستثمرين فقد تم إعادة تصميم القاعة هندسياً وتنفيذه بشكل عصري يلبي احتياجات المستثمرين ويضمن تقديم الخدمات لهم بكل سهولة ويسر وضمن أعلى المعايير المرتبطة بتقديم الخدمة، حيث تتوفر في قاعة الخدمات وعلى الموقع الإلكتروني النماذج الخاصة بكل نوع من أنواع التحويلات والخدمات المقدمة وشروط ومتطلبات كل خدمة ضمن بطاقات خاصة تم تحديثها ومراجعتها باستمرار، كما يتيح المركز ضمن منهجية واضحة التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة من الجمهور والتي تتم متابعتها بهدف تحقيق تطلعات متلقي الخدمة وقياس مستوى الأداء وتحسينه.
--(بترا)
رش/ف ق
16/09/2023 17:21:02
MENAFN16092023000117011021ID1107082158
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