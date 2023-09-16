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رصد تسرب كبير لغاز الميثان في بريطانيا من الفضاء

9/16/2023 2:28:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 16 أيلول (بترا)- رُصد تسرب كبير لغاز الميثان في المملكة المتحدة من الفضاء لأول مرة.
وقالت هيئة البي بي سي اليوم السبت، إن التسرب الذي اكتشفته جامعة ليدز البريطانية بمساعدة الأقمار الصناعية كان في خط أنابيب في منطقة شلتنهام، وقد كُشف عنه حصريا لبي بي سي، في آذار الماضي.
وأضافت الهيئة أن هذا الاكتشاف يبعث الآمال في إمكانية وقف التسريبات المستقبلية بسرعة أكبر.
وأشارت الهيئة إلى أن غاز الميثان هو احد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويتمتع بقدرة تسخين تبلغ 28 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، وهو مساهم رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن حيث الطاقة، فإن الغاز الذي تسرب على مدى ثلاثة أشهر قبل أن يتم إيقافه، كان من الممكن أن يزود 7500 منزل بالطاقة لمدة عام، وفق بي بي سي.
--(بترا)
رش/ف ق
16/09/2023 17:18:45

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