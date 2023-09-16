رصد تسرب كبير لغاز الميثان في بريطانيا من الفضاء
التاريخ
9/16/2023 2:28:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 16 أيلول (بترا)- رُصد تسرب كبير لغاز الميثان في المملكة المتحدة من الفضاء لأول مرة.
وقالت هيئة البي بي سي اليوم السبت، إن التسرب الذي اكتشفته جامعة ليدز البريطانية بمساعدة الأقمار الصناعية كان في خط أنابيب في منطقة شلتنهام، وقد كُشف عنه حصريا لبي بي سي، في آذار الماضي.
وأضافت الهيئة أن هذا الاكتشاف يبعث الآمال في إمكانية وقف التسريبات المستقبلية بسرعة أكبر.
وأشارت الهيئة إلى أن غاز الميثان هو احد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويتمتع بقدرة تسخين تبلغ 28 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، وهو مساهم رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن حيث الطاقة، فإن الغاز الذي تسرب على مدى ثلاثة أشهر قبل أن يتم إيقافه، كان من الممكن أن يزود 7500 منزل بالطاقة لمدة عام، وفق بي بي سي.
--(بترا)
رش/ف ق
16/09/2023 17:18:45
MENAFN16092023000117011021ID1107082157
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