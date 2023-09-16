الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو المشاجرة بمنطقة جبل عمّان

الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو المشاجرة بمنطقة جبل عمّان
التاريخ
9/16/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ملابسات فيديو جرى تداوله وظهر خلاله اعتداء على سيدة.
وقال إنه بالتحقق من الفيديو تبيّن أنّ الحادثة وقعت في شارع خرفان بمنطقة جبل عمان على إثر خلاف بين جيران دون إصابات تذكر.
وأكّد أنه تم تحديد أطراف المشاجرة والاعتداء وبالاستفسار منهم أفادوا بأنّ خلافاً حصل وجرى إنهاؤه، وضبط الشخص الرئيس واحتفظ به داخل المركز الأمني فيما ترفض لغاية الآن السيدة التي ظهرت بالفيديو تقديم شكوى بحقه أو مراجعة المركز الأمني وسيتم استدعاؤها وإحالة القضية للقضاء.
--(بترا)
ل م/ف ق
16/09/2023 17:12:16
MENAFN16092023000117011021ID1107082156
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