الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو المشاجرة بمنطقة جبل عمّان

عمان 16 أيلول (بترا)- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ملابسات فيديو جرى تداوله وظهر خلاله اعتداء على سيدة.

وقال إنه بالتحقق من الفيديو تبيّن أنّ الحادثة وقعت في شارع خرفان بمنطقة جبل عمان على إثر خلاف بين جيران دون إصابات تذكر.

وأكّد أنه تم تحديد أطراف المشاجرة والاعتداء وبالاستفسار منهم أفادوا بأنّ خلافاً حصل وجرى إنهاؤه، وضبط الشخص الرئيس واحتفظ به داخل المركز الأمني فيما ترفض لغاية الآن السيدة التي ظهرت بالفيديو تقديم شكوى بحقه أو مراجعة المركز الأمني وسيتم استدعاؤها وإحالة القضية للقضاء.

--(بترا)

ل م/ف ق

16/09/2023 17:12:16