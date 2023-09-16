السفير الليبي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده

عمان 16 أيلول(بترا)- صالح الخوالدة- أشاد السفير الليبي في عمان عبدالباسط البدري، بجهود الأردن في مساندة الشعب الليبي بعد الإعصار والفيضانات التي تعرضت لها بلاده.

وعبر السفير في تصريح صحفي اليوم السبت، عن شكره للأردن حكومة وشعبا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على وقفته الأخوية و مساندته للشعب الليبي، وتقديمه المساعدات اللوجستية الطبية، وإرسال فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الأمن العام وتسخير جميع الجهود للوقوف مع إخوانهم هناك.

ونوه السفير بالاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، لمواساة الشعب الليبي بضحايا الإعصار والفيضانات.

وكان فريق البحث والإنقاذ الدولي الاردني وصل مدينة درنة يوم الجمعة وباشر بمساعدة الأشقاء الليبيين المتضررين جراء السيول والفيضانات.

ويضم الفريق 88 عضواً بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.

وأعلن السفير عن فتح بيت عزاء في مقر السفارة في عمان يوم غد الأحد من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.

يشار الى ان الأردن أرسل يومي الأربعاء والخميس الماضيين، طائرتي إغاثة إلى ليبيا، حملت الأولى خياما وبطانيات وفرشات وطرودا غذائية؛ والثانية حملت على متنها فريق البحث والإنقاذ للمشاركة بجهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات، إضافة إلى مساعدات إغاثية لوجستية وطبية".

--(بترا)

ص خ/ف ق

16/09/2023 17:10:52