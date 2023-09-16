البرلمانيات الأردنيات يختتم ورشة حول دور المرأة في العمل العام

البرلمانيات الأردنيات يختتم ورشة حول دور المرأة في العمل العام
التاريخ
9/16/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول(بترا)- اختتم ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم السبت، فعاليات ورشة تدريبية عقدت في مدينة العقبة بعنوان "المرأة ودورها في العمل العام ".
وقالت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إن الورشة، التي عقدت بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي واستمرت يومين، تناولت عدة محاور رئيسية تتعلق بدور النواب في العمل العام وكيفية تحديد الأولويات وتحويل المعيقات إلى فرص.
وأضافت، بحضور مستشار أول للمعهد الديمقراطي الوطني ريم ابو حسان، أن هذا البرنامج من شأنه أن يعزز من قدرات النائب لا سيما السيدات اللواتي يواجهن تحديات ومعيقات تؤثر على دور النائب، ومن أبرزها فكرة إيمان المجتمع بأهمية الدور الخدمي على حساب التشريع والرقابة.
وبينت أن برنامج الورشة عرض مجموعة فرص وتحديات من الممكن أن تواجه المرشح، وكيفية تحويل نقاط الضعف إلى قوة.
بدورهم، أكد النواب: عبير الجبور، ورهق الزواهرة، وفليحة الخضير، وروعة الغرابلي، والنائب عبيد ياسين أن مثل هذه الفعاليات سيكون لها دور كبير في صقل مهارات النائب وتنمية قدراته ليكون قادرا على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي والدبلوماسية البرلمانية.
من ناحيتها، أكدت أبو حسان، أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة سياسيا وحزبيا، وأن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب فتح الباب على مصرعيه لإعطاء المرأة والشباب فرصة أكبر في المشاركة السياسية والحزبية.
وشددت على أهمية أن تمتلك المرأة الأردنية، الأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق غايتها في تولي المناصب القيادية، فضلا عن معرفتها التامة بقانوني الانتخاب والأحزاب .
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
16/09/2023 16:32:55
MENAFN16092023000117011021ID1107082154
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.