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البرلمانيات الأردنيات يختتم ورشة حول دور المرأة في العمل العام

9/16/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 أيلول(بترا)- اختتم ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم السبت، فعاليات ورشة تدريبية عقدت في مدينة العقبة بعنوان "المرأة ودورها في العمل العام ".
وقالت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إن الورشة، التي عقدت بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي واستمرت يومين، تناولت عدة محاور رئيسية تتعلق بدور النواب في العمل العام وكيفية تحديد الأولويات وتحويل المعيقات إلى فرص.
وأضافت، بحضور مستشار أول للمعهد الديمقراطي الوطني ريم ابو حسان، أن هذا البرنامج من شأنه أن يعزز من قدرات النائب لا سيما السيدات اللواتي يواجهن تحديات ومعيقات تؤثر على دور النائب، ومن أبرزها فكرة إيمان المجتمع بأهمية الدور الخدمي على حساب التشريع والرقابة.
وبينت أن برنامج الورشة عرض مجموعة فرص وتحديات من الممكن أن تواجه المرشح، وكيفية تحويل نقاط الضعف إلى قوة.
بدورهم، أكد النواب: عبير الجبور، ورهق الزواهرة، وفليحة الخضير، وروعة الغرابلي، والنائب عبيد ياسين أن مثل هذه الفعاليات سيكون لها دور كبير في صقل مهارات النائب وتنمية قدراته ليكون قادرا على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي والدبلوماسية البرلمانية.
من ناحيتها، أكدت أبو حسان، أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة سياسيا وحزبيا، وأن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب فتح الباب على مصرعيه لإعطاء المرأة والشباب فرصة أكبر في المشاركة السياسية والحزبية.
وشددت على أهمية أن تمتلك المرأة الأردنية، الأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق غايتها في تولي المناصب القيادية، فضلا عن معرفتها التامة بقانوني الانتخاب والأحزاب .
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
16/09/2023 16:32:55

MENAFN16092023000117011021ID1107082154

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