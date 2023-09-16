مجلس محافظة العقبة يقر موازنته للعام المقبل



العقبة 16 أيلول (بترا) أمين المعايطه- أقر مجلس محافظة العقبة، موازنة المجلس للعام المقبل البالغة 9 ملايين و25 ألف دينار، خصص الجزء الأكبر منها لقطاعات التعليم والصحة والأشغال والشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، والنائب عبيد ياسين، ومفوض الشباب والريادة في سلطة منطقة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي، وأعضاء مجلسي المحافظة والتنفيذي.

وأشاد محافظ العقبة خالد الحجاج، بالتعاون والتنسيق بين المجلسين في المجالات كافة ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وأشار إلى ضرورة دعم وتأهيل قطاع الريادة، ومتابعة احتياجات جميع المناطق خصوصا التنموية منها، وأهمية النهوض بالعقبة سياحيا ومركزا تجاريا ولوجستيا عالميا، مؤكدا استعداد المجلس التنفيذي ليكون داعما لمجلس المحافظة بهدف تحقيق المصلحة العامة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة السياحة والنقل النيابية النائب عبيد ياسين، أهمية دور مجلس محافظة العقبة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والرأسمالية التي تخدم المواطنين في المحافظة.

وأشاد ياسين بدور مجلس المحافظة الحالي الذي يمتاز بوجود نخبة من أبناء العقبة يحرصون على خدمة المواطنين وتحقيق التشاركية والتعاون مع المؤسسات كافة، ما يؤكد أن المجلس يسير بالاتجاه الصحيح في تنفيذ المشاريع الخدمية لأبناء العقبة.

وأشار الى أن المشاريع المدرجة في موازنة عام 2024 مهمة وجاءت نتيجة دراسة احتياجات حقيقة وضمن أولويات عمل منظمة تلبي احتياجات الأهالي والمواطنين في قصبة العقبة ومناطق القويرة وحوض الديسة ووادي عربة.

بدوره، ثمن مفوض الشباب و الريادة في سلطة العقبة الخاصة، عضو مجلس المحافظة رمزي الكباريتي، متابعة المجلس لمشاريع العقبة كافة، مبينا أن مجلس المحافظة وسلطة العقبة يتعاونان لتذليل التحديات وإنجاز المشاريع التنموية، ما سيكون له الأثر الكبير على الخدمة المقدمة للمواطنين في العقبة.

و أكد رئيس المجلس عماد عمرو، أن إقرار الموازنة للعام المقبل من شأنه أن يسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مؤكدا استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.

وقال عمرو إن المجلس أخد وقتا كافيا في دراسة المشاريع وتحليلها واختيارها بالتشاور مع الجميع لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين.

و أوضح عمرو أن الموازنة غطت أكثر من 20 قطاعاً، مع التركيز على قطاعات: الأشغال، والصحة، والتربية والتعليم، والمياه، والشباب، مشيرا إلى أن المجلس يحمل نظرة مختلفة لموازنة هذا العام والعام المقبل تركز على الريادة والتعليم والشباب والتأهيل والتنمية بالإنسان .

وأكد أن نسبة الإنجاز عن العام الحالي تجاوزت82 بالمئة، منوها أن للمجلس شراكات مع مؤسسات مثل مؤسسة سمو ولي العهد، ونهر الأردن، والبرنامج الوطني للتشغيل و التدريب وغيرها تكللت مشاريعها بنسب إنجاز بلغت 100 بالمئة.

وعرض عمرو أبرز مشاريع المدرجة في الموازنة للعام المقبل ومنها: تسليم مركز صحي العقبة الشامل في منطقة الخامسة بتكلفة 1.2 مليون دينار، ودعم المستشفى الميداني، واستكمال ملعب وادي رم، ودعم الأندية الرياضية، وإنشاء حديقتين في الكرامة وأخرى بمنطقة التاسعة، وفتح و تعبيد العديد من الطرق والبدء في إنشاء سكن للطالبات في الجامعة الأردنية، وبداية العمل في مدرستي العاشرة الغربية والقويرة، ومدارس الريشة و الطويسة والديسة التي يجري العمل بها حاليا، و استحداث بند طوارئ للمدارس يتعلق بأمور يمكن أن يحتاجها القطاع التربوي خلال العام المقبل.

--(بترا)

ا م/ ن ح/ف ق

16/09/2023 16:03:30