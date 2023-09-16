النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلتقي بري

النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلتقي بري
التاريخ
9/16/2023 2:28:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، في بيروت أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، خاصة البرلمانية منها.
و تطرق الاجتماع لسبل التعاون التشريعي بين برلماني البلدين، والتنسيق بينهما في المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، وآخر المستجدات بالمنطقة.
وأكد الخلايلة، في تصريح صحفي بعد اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، خاصة على المستوى التشريعي.
وأضاف أن البرلمانات الأردنية واللبنانية، كانت على مدى التاريخ يسود بينها التعاون المشترك، فلبنان الشقيق مواقفه السياسية تاريخيًا كانت دائمًا مؤيدة للأردن.
وأعرب الخلايلة عن شكره للأشقاء اللبنانيين على تأييد مواقف الأردن تجاه قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية، حتى يتمكن الأشقاء الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
وأشار إلى الدعم اللبناني للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف التي حافظت على المقدسات من التهويد في ظل حكومة إسرائيلية متغطرسة ومتطرفة جدًا.
وأعرب الخلايلة عن ثقته بأن لبنان، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبًا، قادرًا على الخروج من الأزمات التي يمر بها حاليًا، مؤكدًا أن "لبنان دائمًا قوي على كل الصعد سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية
ويضم الوفد النيابي: مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، والنواب: ضرار الحراسيس، وإسماعيل المشاقبة، وخلدون الشويات، وأيمن المدانات، وسليمان القلاب، وعبد السلام الخضير، وفادي العدوان.
وكان الوفد النيابي، برئاسة الخلايلة، شارك بأعمال المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية: التحديات والآفاق عشر سنوات بعد إعلان القاهرة لعام 2013، المنعقد حاليا في بيروت.
--(بترا)
م خ/ن ح/ف ق
16/09/2023 14:55:09
MENAFN16092023000117011021ID1107082152
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