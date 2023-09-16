النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلتقي بري

عمان 16 أيلول (بترا)- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، في بيروت أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، خاصة البرلمانية منها.

و تطرق الاجتماع لسبل التعاون التشريعي بين برلماني البلدين، والتنسيق بينهما في المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، وآخر المستجدات بالمنطقة.

وأكد الخلايلة، في تصريح صحفي بعد اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، خاصة على المستوى التشريعي.

وأضاف أن البرلمانات الأردنية واللبنانية، كانت على مدى التاريخ يسود بينها التعاون المشترك، فلبنان الشقيق مواقفه السياسية تاريخيًا كانت دائمًا مؤيدة للأردن.

وأعرب الخلايلة عن شكره للأشقاء اللبنانيين على تأييد مواقف الأردن تجاه قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية، حتى يتمكن الأشقاء الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

وأشار إلى الدعم اللبناني للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف التي حافظت على المقدسات من التهويد في ظل حكومة إسرائيلية متغطرسة ومتطرفة جدًا.

وأعرب الخلايلة عن ثقته بأن لبنان، قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبًا، قادرًا على الخروج من الأزمات التي يمر بها حاليًا، مؤكدًا أن "لبنان دائمًا قوي على كل الصعد سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية

ويضم الوفد النيابي: مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، والنواب: ضرار الحراسيس، وإسماعيل المشاقبة، وخلدون الشويات، وأيمن المدانات، وسليمان القلاب، وعبد السلام الخضير، وفادي العدوان.

وكان الوفد النيابي، برئاسة الخلايلة، شارك بأعمال المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية: التحديات والآفاق عشر سنوات بعد إعلان القاهرة لعام 2013، المنعقد حاليا في بيروت.

--(بترا)

م خ/ن ح/ف ق

16/09/2023 14:55:09