Saturday, 16 September 2023 11:05 GMT

رجال الأعمال تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

9/16/2023 2:28:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 أيلول (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، والسفير التشيكي لدى المملكة، اليكساندر سبوريش، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد الطرفان في بيان اليوم السبت، الحرص على تنمية العلاقات الأردنية التشيكية والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات عالية، إذ تربطهما علاقات تاريخية تعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي.
وأشار الطباع إلى أهمية الدور التشاركي بين الأردن والتشيك، وحرص الجمعية على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، مؤكدا ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أهمية تسهيل فرص الاستثمار المشترك، لا سيما أن الأردن يتمتع بمزايا استثمارية عالية ومنطقة جاذبة للاستثمارات.
بدوره أبدى سبوريش استعداد بلاده لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نجاح المشاريع المشتركة، مقدراً دور الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في ضغط اللجوء المستمر، ونسب البطالة المرتفعة.
وأكد دور السفارة التشيكية في تقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف القطاعات، مشيدا بقطاعات الطاقة والطب والتعليم.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والتشيك في 2022، قرابة 28.2 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 34.4 مليون دولار
عام 2021.
وبلغت صادرات الأردن العام الماضي إلى التشيك نحو 860 ألف دولار، وارداته 27.3 مليون دولار، مسجلة عجزاً في الميزان التجاري بقيمة 27.2 مليون.
--(بترا)
ع ن/ن ح
16/09/2023 14:39:24

MENAFN16092023000117011021ID1107082151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث