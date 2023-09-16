رجال الأعمال تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

عمان 16 أيلول (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، والسفير التشيكي لدى المملكة، اليكساندر سبوريش، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد الطرفان في بيان اليوم السبت، الحرص على تنمية العلاقات الأردنية التشيكية والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات عالية، إذ تربطهما علاقات تاريخية تعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي.

وأشار الطباع إلى أهمية الدور التشاركي بين الأردن والتشيك، وحرص الجمعية على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، مؤكدا ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أهمية تسهيل فرص الاستثمار المشترك، لا سيما أن الأردن يتمتع بمزايا استثمارية عالية ومنطقة جاذبة للاستثمارات.

بدوره أبدى سبوريش استعداد بلاده لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نجاح المشاريع المشتركة، مقدراً دور الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في ضغط اللجوء المستمر، ونسب البطالة المرتفعة.

وأكد دور السفارة التشيكية في تقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف القطاعات، مشيدا بقطاعات الطاقة والطب والتعليم.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والتشيك في 2022، قرابة 28.2 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 34.4 مليون دولار

عام 2021.

وبلغت صادرات الأردن العام الماضي إلى التشيك نحو 860 ألف دولار، وارداته 27.3 مليون دولار، مسجلة عجزاً في الميزان التجاري بقيمة 27.2 مليون.

--(بترا)

ع ن/ن ح

16/09/2023 14:39:24