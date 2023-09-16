رجال الأعمال تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

رجال الأعمال تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك
التاريخ
9/16/2023 2:28:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، والسفير التشيكي لدى المملكة، اليكساندر سبوريش، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد الطرفان في بيان اليوم السبت، الحرص على تنمية العلاقات الأردنية التشيكية والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات عالية، إذ تربطهما علاقات تاريخية تعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي.
وأشار الطباع إلى أهمية الدور التشاركي بين الأردن والتشيك، وحرص الجمعية على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، مؤكدا ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أهمية تسهيل فرص الاستثمار المشترك، لا سيما أن الأردن يتمتع بمزايا استثمارية عالية ومنطقة جاذبة للاستثمارات.
بدوره أبدى سبوريش استعداد بلاده لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نجاح المشاريع المشتركة، مقدراً دور الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في ضغط اللجوء المستمر، ونسب البطالة المرتفعة.
وأكد دور السفارة التشيكية في تقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف القطاعات، مشيدا بقطاعات الطاقة والطب والتعليم.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والتشيك في 2022، قرابة 28.2 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ 34.4 مليون دولار
عام 2021.
وبلغت صادرات الأردن العام الماضي إلى التشيك نحو 860 ألف دولار، وارداته 27.3 مليون دولار، مسجلة عجزاً في الميزان التجاري بقيمة 27.2 مليون.
--(بترا)
ع ن/ن ح
16/09/2023 14:39:24
MENAFN16092023000117011021ID1107082151
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