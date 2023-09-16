أورنج الأردن تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية البرمجة في العقبة

أورنج الأردن تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية البرمجة في العقبة
التاريخ
9/16/2023 2:28:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 16 أيلول (بترا)-أمين المعايطة- احتفلت أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي، في العقبة، بتخريج 173 متدربا من مختبر التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة، تحت عنوان "أبطال التغيير في العقبة".
ويأتي تخريج هذه الدفعة ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تنفذه أورنج الأردن مع شريكها في التمويل، الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن"، للتمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.
ونفذت البرامج الرقمية في محافظة العقبة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي حرصت على دعم وإنجاح هذه البرامج لما لها من دور في تهيئة شباب المحافظة وتمكينهم بما يتوافق مع أهم المتطلبات العملية والرقمية.
وحضر حفل التخرج الذي رعاه وزير الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهنانده ، مفوض الشباب والريادة رمزي الكباريتي مندوباً عن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، والنائب عبيد ياسين، و سلطان حسّان نائباً عن محافظ العقبة خالد الحجاج.
واكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، أهمية برامج أورنج الرقمية والريادية المجانية، لدعم شباب وشابات المحافظة وانضمامهم الى مختبر التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة من أجل الاستعداد لسوق العمل بالمهارات المطلوبة وإطلاق مشاريع ذات إمكانات استثمارية بالاعتماد على التكنولوجيا.
وقال منصور، إن أورنج حرصت على توسعة نطاق برامجها، بالتماشي مع احتياجات السوق، وهذا في غاية الأهمية للشباب في العقبة وللمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي وثقافة الابتكار في المملكة بأكملها، مثمنا دور الاتحاد الأوروبي وجميع الشركاء وإيمانهم بهذه البرامج وتأثيرها في العقبة التي تعتبر مركزاً تجارياً وسياحياً هاماً يرفد الاقتصاد الوطني.
ويعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، و5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.
--(بترا)
ا م/ن ح/ف ق
16/09/2023 14:20:36
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