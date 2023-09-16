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أورنج الأردن تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية البرمجة في العقبة

9/16/2023 2:28:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 16 أيلول (بترا)-أمين المعايطة- احتفلت أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي، في العقبة، بتخريج 173 متدربا من مختبر التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة، تحت عنوان "أبطال التغيير في العقبة".
ويأتي تخريج هذه الدفعة ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تنفذه أورنج الأردن مع شريكها في التمويل، الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن"، للتمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.
ونفذت البرامج الرقمية في محافظة العقبة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي حرصت على دعم وإنجاح هذه البرامج لما لها من دور في تهيئة شباب المحافظة وتمكينهم بما يتوافق مع أهم المتطلبات العملية والرقمية.
وحضر حفل التخرج الذي رعاه وزير الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهنانده ، مفوض الشباب والريادة رمزي الكباريتي مندوباً عن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، والنائب عبيد ياسين، و سلطان حسّان نائباً عن محافظ العقبة خالد الحجاج.
واكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، أهمية برامج أورنج الرقمية والريادية المجانية، لدعم شباب وشابات المحافظة وانضمامهم الى مختبر التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة من أجل الاستعداد لسوق العمل بالمهارات المطلوبة وإطلاق مشاريع ذات إمكانات استثمارية بالاعتماد على التكنولوجيا.
وقال منصور، إن أورنج حرصت على توسعة نطاق برامجها، بالتماشي مع احتياجات السوق، وهذا في غاية الأهمية للشباب في العقبة وللمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي وثقافة الابتكار في المملكة بأكملها، مثمنا دور الاتحاد الأوروبي وجميع الشركاء وإيمانهم بهذه البرامج وتأثيرها في العقبة التي تعتبر مركزاً تجارياً وسياحياً هاماً يرفد الاقتصاد الوطني.
ويعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، و5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.
--(بترا)
ا م/ن ح/ف ق
16/09/2023 14:20:36

MENAFN16092023000117011021ID1107082150

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