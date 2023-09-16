الأميرة بسمة بنت طلال تلتقي وفد منظمة (Usa For Unfpa )

عمان 16 أيلول(بترا)- التقت سمو الأميرة بسمة بنت طلال سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفدا أميركيا من منظمة (for UNFPA ).

و اطلع الوفد، على برامح ومبادرات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد)، في قضايا السكان والمرأة والشباب.

وأكدت سموها، خلال اللقاء، أن جهد يولي ضمن برامجه أهمية كبيرة وخاصة لقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب اجتماعيا واقتصاديا، انطلاقا من رؤيته ورسالته المرتكزة على أهمية دور هذه الفئات في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت سموها إلى دور جهد واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الأعلى للسكان في المساهمة بتنفيذ التوجهات الوطنية في التمكين والتثقيف ونشر التوعية، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز فرص الانخراط للمرأة الأردنية في سوق العمل، وصولا إلى أدوار ريادية لهذه الفئات في المجتمع ومسيرة التنمية الشاملة.

بدورها، عرضت المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني الأطر العامة لعمل جهد وسياسة التشبيك التي يتبعها مع المؤسسات الوطنية المختلفة تجاه قضايا التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في وضع الخطط الوطنية لقضايا المرأة والشباب وتعزيز آليات المعالجة لها.

وقالت إن آليات عمل الصندوق، عبر شبكة مراكزه الـ 51 المنتشرة في جميع مناطق المملكة، تنسجم مع السياسات والاتجاهات الوطنية في التمكين ورفع الوعي والمشاركة والتثقيف والتعليم، والصحة الإنجابية، والنوع الاجتماعي والسكان والتنمية، وإيجاد التشريعات القانونية اللازمة لتحقيق وتنفيذ الأهداف والمعايير الوطنية في هذا المجال.

وأشارت إلى دور مراكز جهد، باعتبارها منصات حاضنة وصديقة للمرأة والشباب، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان، في التمكين ورفع القدرات وتنفيذ المبادرات، من خلال الجلسات التثقيفية والتوعوية للأسر حول الصحة الإنجابية، والزواج المبكر، والعنف ضد المرأة، وتنظيم الأسرة، بما في ذلك ضمن مجتمعات اللاجئين.

وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بينت الداغستاني أن جهد شارك في صياغة وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة زواج الأطفال (2020-2024) بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، اضافة الى تنظيم وعقد العديد من جلسات التوعية والتثقيف، والمبادرات في هذا الإطار.

كما عرضت الداغستاني لدور جهد واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في الأردن ( 2020-2022)، والمرحلة الثانية من المشروع للأعوام (2023-2027).

وأشاد اعضاء الوفد الزائر بالدور الذي يضطلع به جهد في المجتمع المحلي ومجتمع اللاجئين في المملكة، مؤكدا أهمية دور المنظمات غير الحكومية ومنها جهد في دعم الجهود الأردنية وخاصة في قضايا المرأة والشباب والنوع الاجتماعي.

يذكر أن برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج القطري(2023 – 2027)، يركز في الأردن على مجالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والصحة الجنسية والإنجابية، وقضايا المرأة والشباب والسكان والتنمية.

وتعتبر (for UNFPA)، منظمة أميركية غير ربحية تكرس جهوها لحشد الدعم لعمل وبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان داخل اميركا، ورفع مستوى الوعي بين الأميركيين والعالم بشأن الصحة الإنجابية، والقضايا المرتبطة بتمكين المرأة والشباب.

--(بترا)

م خ/ف ق

16/09/2023 14:18:51