توزيع كراسي على مصابين عسكريين وذوي إعاقة

عمان 16 أيلول (بترا)- وزعت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، بالتعاون مع جمعية شبكة الأمل العالمية، وبدعم من جمعية جوني إريكسون وأصدقائها الأميركية في محافظة الزرقاء، كراسي ومعينات حركية على عدد من المصابين العسكريين إلى جانب عدد من أبناء المجتمع المحلي من ذوي الإعاقة الحركية.

وتخللت عملية التوزيع التي شملت مصابين عسكريين من مختلف المحافظات، إجراء العديد من الاختبارات والتعديلات على الكراسي المتحركة، بما يحقق الفائدة والراحة للمصابين أثناء استخدامهم هذه المعينات الحركية.







وحضر فعالية التوزيع القائم بأعمال مدير عام الهيئة وائل المناصرة، والمدير الإقليمي لجمعية شبكة الأمل العالمية مدحت اسكندر، ومدير فرعها في الأردن صلاح نصار، كما حضرها مفتي الهيئة الدكتور عايد الجبور، ومدير شؤون المصابين العسكريين عبدالرحمن الجبور ، ومدير العلاقات العامة مصعب النجار.

من جانبهم، عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه المبادرة التي مكنتهم من الحصول على ما يحتاجونه من معينات حركية تسهل عليهم حركتهم وتنقلهم.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة أنشطة تنفذها الهيئة لتقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم بعد دراسة احتياجاتهم ورغباتهم بالاعتماد على علاقات الشراكة المميزة التي تربط الهيئة مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة.

--(بترا)





ن ح/ف ق





16/09/2023 13:55:54