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وزير الشباب يهنئ فريق الأركان الشبابية للمناظرات

9/16/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 أيلول (بترا)- هنأ وزير الشباب محمد النابلسي فريق الأركان الشبابية للمناظرات بفوزهم بالمركز الثاني في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس والتي ينظمها مركز مناظرات قطر.
ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، استمع النابلسي خلال لقائه أعضاء الفريق في وزارة الشباب إلى تجربة الفريق والمنافسات التي خاضوها خلال البطولة.
وثمّن أعضاء الفريق التدريبات المتقدمة التي تلقوها في نادي المناظرة في ركن شباب إقليم الشمال بما مكنهم من اكتساب المهارات والخبرات المتنوعة في التناظر والحوار والتي انعكست إيجابًا على أدائهم خلال البطولة.
ويضم الفريق جنا الفاعوري التي حققت المركز الرابع ضمن أفضل عشرة متحدثين في المناظرات المفتوحة، إلى جانب دانيه الصرايرة ولين الهلالات وعمر الكايد.
--(بترا)
س ح/ف ق
16/09/2023 13:38:19

MENAFN16092023000117011021ID1107082146

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