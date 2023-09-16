وزير الشباب يهنئ فريق الأركان الشبابية للمناظرات

وزير الشباب يهنئ فريق الأركان الشبابية للمناظرات
التاريخ
9/16/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- هنأ وزير الشباب محمد النابلسي فريق الأركان الشبابية للمناظرات بفوزهم بالمركز الثاني في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس والتي ينظمها مركز مناظرات قطر.
ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، استمع النابلسي خلال لقائه أعضاء الفريق في وزارة الشباب إلى تجربة الفريق والمنافسات التي خاضوها خلال البطولة.
وثمّن أعضاء الفريق التدريبات المتقدمة التي تلقوها في نادي المناظرة في ركن شباب إقليم الشمال بما مكنهم من اكتساب المهارات والخبرات المتنوعة في التناظر والحوار والتي انعكست إيجابًا على أدائهم خلال البطولة.
ويضم الفريق جنا الفاعوري التي حققت المركز الرابع ضمن أفضل عشرة متحدثين في المناظرات المفتوحة، إلى جانب دانيه الصرايرة ولين الهلالات وعمر الكايد.
--(بترا)
س ح/ف ق
16/09/2023 13:38:19
MENAFN16092023000117011021ID1107082146
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