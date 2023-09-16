الطاقة : 2057 طلبا موافق على تنفيذها على حساب فلس الريف



عمان 16 أيلول (بترا)- بلغ عدد الطلبات المقدمة لحساب فلس الريف العام الماضي (2792) طلبا, تم الموافقة على 2057 منها بكلفة بلغت 7.8 مليون دينار،بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأشار التقرير الى ان عدد المواقع التي تم الانتهاء من أيصال التيار الكهربائي لها واستلامها 1024 بكلفة بلغت 7.4 مليون دينار, وموزعة بواقع 360 موقعا لشركة الكهرباء الأردنية, و355 موقعا لشركة كهرباء اربد, و309 مواقع لشركة توزيع الكهرباء.

وأعيدت دراسة الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف بناء على المراجعات المستمرة للأسس, وتم الموافقة على تعديلها لتلبية احتياجات متلقي الخدمة.

ونصت الأسس على إيصال التيار الكهربائي للتجمعات المكونة من خمسة منازل, ورفع قدرات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لمعالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي.

كما نصت التعديلات على تركيب أنطمه خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية بقدرة 3 كيلو واط ذروة لمنازل المصابين العسكريين او أرامل المصابين العسكريين بغض النظر عما اذا كانت ألأصابه إصابة عمل او مرض مزمن, وتعديل بند إيصال التيار الكهربائي للمقابر, لانارة الشوارع المؤدية الى المقابر بغض النظر عن الصفة التنظيمية.

--(بترا)

م ف / اص / س س

16/09/2023 13:35:27