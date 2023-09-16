الأوقاف تُنظم ورشة تدريبية بعنوان استشراف المستقبل

الأوقاف تُنظم ورشة تدريبية بعنوان استشراف المستقبل
التاريخ
9/16/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16أيلول (بترا)-نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، ورشة عمل تدريبية بعنوان "استشراف المستقبل" بمشاركة مديري مديريات الأوقاف في المحافظات وفي مركز الوزارة والتي عُقدت في معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم.
وتأتي الورشة، التي حضرها أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم في سياق جهود الوزارة نحو مواكبة التسارع الكبير الذي يشهده العالم المعاصر من تطور كبير في مجال الإدارة والتميّز المؤسسي ونشر ثقافة التميّز.
وخلال الورشة التي قدّمها الدكتور موفق زيادات، جرى تقديم عرضٍ لمفهوم استشراف المستقبل " المفهوم والقدرات والسيناريوهات والمستهدفات" وأهمية استشراف المستقبل في تحقيق التميّز.
--(بترا)
م ب/ف ق
16/09/2023 13:34:11
MENAFN16092023000117011021ID1107082144
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.