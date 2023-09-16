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الأوقاف تُنظم ورشة تدريبية بعنوان استشراف المستقبل

9/16/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16أيلول (بترا)-نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم السبت، ورشة عمل تدريبية بعنوان "استشراف المستقبل" بمشاركة مديري مديريات الأوقاف في المحافظات وفي مركز الوزارة والتي عُقدت في معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم.
وتأتي الورشة، التي حضرها أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم في سياق جهود الوزارة نحو مواكبة التسارع الكبير الذي يشهده العالم المعاصر من تطور كبير في مجال الإدارة والتميّز المؤسسي ونشر ثقافة التميّز.
وخلال الورشة التي قدّمها الدكتور موفق زيادات، جرى تقديم عرضٍ لمفهوم استشراف المستقبل " المفهوم والقدرات والسيناريوهات والمستهدفات" وأهمية استشراف المستقبل في تحقيق التميّز.
--(بترا)
م ب/ف ق
16/09/2023 13:34:11

MENAFN16092023000117011021ID1107082144

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