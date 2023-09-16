العراق يرسل مساعدات إلى ليبيا

بغداد 16 أيلول (بترا)- أعلن العراق،اليوم السبت، عن ارسال مساعدات للمتضررين من إعصار دانيال في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني "إن المساعدات تمثل رسالة تضامن حكومة وشعب العراق مع ليبيا إزاء السيول والأعاصير التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.

--(بترا)

ف ب /اص

16/09/2023 13:22:58