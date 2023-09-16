العراق يرسل مساعدات إلى ليبيا

العراق يرسل مساعدات إلى ليبيا
التاريخ
9/16/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
بغداد 16 أيلول (بترا)- أعلن العراق،اليوم السبت، عن ارسال مساعدات للمتضررين من إعصار دانيال في ليبيا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني "إن المساعدات تمثل رسالة تضامن حكومة وشعب العراق مع ليبيا إزاء السيول والأعاصير التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.
--(بترا)
ف ب /اص
16/09/2023 13:22:58
MENAFN16092023000117011021ID1107082143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.