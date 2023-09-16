الصحة العالمية: وصول 29 طنا من الإمدادات الطبية إلى ليبيا

عمان 16 أيلول(بترا)- وصل إلى مدينة بنغازي في ليبيا، اليوم السبت، 29 طناً من الإمدادات الطبية المقبلة من المركز اللوجستي العالمي لمنظمة الصحة العالمية في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتغطي الإمدادات، بحسب بيان صادر عن المنظمة، الاحتياجات الصحية لقرابة 250 ألف شخص، وتعكس هذه الشحنة الاستجابة الطارئة والمكثفة للفيضانات غير المسبوقة في شرق ليبيا في أعقاب العاصفة "دانيال".

وتشمل الإمدادات الطبية أدوية أساسية، ومستلزمات علاج الرضوض والجراحات الإسعافية، فضلاً عن التجهيزات الطبية.

كما تشمل أكياس حفظ الجثامين بما يضمن النقل والدفن بشكل كريم وآمن للمتوفين.

وذكر البيان أن فرق المنظمة تعمل مع وزارة الصحة الليبية للبحث عن المتوفين والمفقودين، وقد تم حتى الآن انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف على هوياتهم وإصدار شهادات الوفاة لهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع انتشال فرق البحث والإنقاذ المزيد من جثث الضحايا.

وستساعد هذه الشحنة في ترميم الإمدادات لأكثر من نصف المرافق الصحية في المناطق المتضررة والتي لا يعمل معظمها بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية.

وسيتم إرسال هذه الإمدادات إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وستكون ذات ضرورة قصوى لإعادة تشغيل هذه المستشفيات والمراكز .

وأشار البيان إلى أن الشحنة، هي الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها "الصحة العالمية"، بعد الشحنة الأولى المكونة أيضاً من 29 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة والتي قدمت من مستودعات الطوارئ الحالية التابعة للمنظمة في ليبيا.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور أحمد زويتن: "إنها كارثة ذات أبعاد أسطورية، نشعر بحزن لا يوصف لخسارة آلاف الأرواح، قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحباءها".

وتعمل المنظمة بشكل وثيق مع وزارة الصحة في ليبيا والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتحديد الاحتياجات الصحية للناجين والسكان المتضررين في أماكن الإيواء المؤقتة ومخيمات المهجّرين والاستجابة لتلك الاحتياجات.

ووفق البيان، تتواجد فرق المنظمة بشكل نشط على الأرض كجزء من مهمة التقييم التي تقودها وزارة الصحة كما تشارك بمهمات التقييم التي تجريها وكالات الأمم المتحدة، ويغطي التقييم الصحي المستمر بلديات البيضاء، والمرج، وشحات وغيرها من المناطق المتضررة.

وستشمل أولويات استجابة المنظمة خلال الفترة المقبلة إجراء تقييمات صحية معمّقة واستعادة وظائف المرافق الصحية في المناطق المتضررة، وإحداث عيادات ثابتة ومتنقلة في أقرب مكان ممكن لتجمعات السكان المتضررين.

وقالت المنظمة إن تعزيز مراقبة الأمراض والسيطرة عليها سيكون أمراً في غاية الأهمية، خاصةً مع نزوح نحو 35 ألف شخص جرّاء الأزمة، وستعمل أيضًا مع السلطات الصحية المحلية لتوفير التنسيق الشامل للاستجابة الصحية الطارئة.

--(بترا)

وز/ف ق

16/09/2023 13:21:07