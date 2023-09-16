مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي

مأدبا 16 أيلول (بترا) - اختتم في مركز شباب العريض، اليوم السبت ، البرنامج التدريبي للبنك الدولي بالشراكة مع وزارة الشباب وجمعية فتيات بني حميدة الخيرية بمشاركة 100 شاب وشابة في منطقة جبل بني حميدة.

واشتمل البرنامج على برامج التسويق الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافي والتسويق السياحي والتدوين وكتابة المحتوى والحملات الإعلامية .

وأكد مدير شباب مادبا نايف أبو رمان أهمية البرنامج الممول من البنك الدولي، في تقديم الخدمات الاجتماعية للشباب الأكثر تأثراً" ، حيث يركز التدريب على تزويد المتدربين على مهارات إنشاء العلاقات العامة والتسويق الإلكتروني والسياحي.

--(بترا)

ج ب / ا ص / س س

16/09/2023 13:13:53