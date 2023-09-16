Saturday, 16 September 2023 11:04 GMT

مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي

9/16/2023 2:27:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مأدبا 16 أيلول (بترا) - اختتم في مركز شباب العريض، اليوم السبت ، البرنامج التدريبي للبنك الدولي بالشراكة مع وزارة الشباب وجمعية فتيات بني حميدة الخيرية بمشاركة 100 شاب وشابة في منطقة جبل بني حميدة.
واشتمل البرنامج على برامج التسويق الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافي والتسويق السياحي والتدوين وكتابة المحتوى والحملات الإعلامية .
وأكد مدير شباب مادبا نايف أبو رمان أهمية البرنامج الممول من البنك الدولي، في تقديم الخدمات الاجتماعية للشباب الأكثر تأثراً" ، حيث يركز التدريب على تزويد المتدربين على مهارات إنشاء العلاقات العامة والتسويق الإلكتروني والسياحي.
--(بترا)
ج ب / ا ص / س س
16/09/2023 13:13:53

MENAFN16092023000117011021ID1107082141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث