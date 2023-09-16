مديرية شباب مادبا تختتم البرنامج التدريبي مع البنك الدولي
التاريخ
9/16/2023 2:27:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
مأدبا 16 أيلول (بترا) - اختتم في مركز شباب العريض، اليوم السبت ، البرنامج التدريبي للبنك الدولي بالشراكة مع وزارة الشباب وجمعية فتيات بني حميدة الخيرية بمشاركة 100 شاب وشابة في منطقة جبل بني حميدة.
واشتمل البرنامج على برامج التسويق الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافي والتسويق السياحي والتدوين وكتابة المحتوى والحملات الإعلامية .
وأكد مدير شباب مادبا نايف أبو رمان أهمية البرنامج الممول من البنك الدولي، في تقديم الخدمات الاجتماعية للشباب الأكثر تأثراً" ، حيث يركز التدريب على تزويد المتدربين على مهارات إنشاء العلاقات العامة والتسويق الإلكتروني والسياحي.
--(بترا)
ج ب / ا ص / س س
16/09/2023 13:13:53
MENAFN16092023000117011021ID1107082141
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