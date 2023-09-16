أمين عام اتحاد الجامعات العربية يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله

عمان 16 أيلول (بترا)- بحث أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، لدى لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية والاتحاد، للارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي للتعليم الجامعي الفلسطيني.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله وحضره وزير التعليم العالي الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، ورئيس الجامعة الأهلية الدكتور عماد الزير ومدير الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد الجامعات العربية وهيب كراجة، وعدد من المعنيين في الملف التعليمي، الجهود التي يقوم بها الاتحاد لاستدامة التواصل والعمل بين الاتحاد والجامعات الفلسطينية في الأنشطة والبرامج الأكاديمية كافة.

واتفق الطرفان، وفق بيان صحفي صدر عن الاتحاد اليوم السبت، على إنشاء مجلس للتبادل الأكاديمي، والذي سيكون مقره في جامعة فلسطين الأهلية بالإضافة إلى دعم مسيرة المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، الذي تستضيفهُ جامعة القدس المفتوحة ويتبع الاتحاد.

وأكد اشتية أن التعليم في فلسطين يشكل استراتيجية بقاء، والفلسطيني قصة نجاح، ويستطيع أن ينافس عالميا من خلال استكمال الدراسة في الجامعات العالمية والعمل في العديد من الجامعات والمؤسسات العربية والدولية، معربا عن فخره بجودة التعليم في الجامعات الفلسطينية ومستواها المتميز.

ودعا اتحاد الجامعات العربية إلى عقد مؤتمره السنوي في فلسطين ليكون رسالة عطاء وتضامن مع فلسطين، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات الفلسطينية والعربية، والتعاون في مجال البحث العلمي والعمل على مشهد بحثي عربي.

بدوره، أشاد عزت باستراتيجية التعليم العالي في فلسطين والمستوى المُتقدم للجامعات الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الجامعات مؤكدا حرص الاتحاد على المحافظة على منظومة التعليم الفلسطينية.

وأبدى استعداد الاتحاد بتقديم كل أشكال التعاون والدعم المُتاح للجامعات الفلسطينية لمساعدتها في زيادة قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي والمُحافظة على استدامة التعليم الجامعي.

وأكد أن الاتحاد كان وما زال داعماً للجامعات الفلسطينية، من خلال تأسيس صندوق دعم لها الذي تستضيفه الجامعة الأردنية وإصدار كتاب خاص بالقضية الفلسطينية.

--(بترا)

س ص/ف ق

16/09/2023 13:11:09