أمين عام اتحاد الجامعات العربية يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله

أمين عام اتحاد الجامعات العربية يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله
التاريخ
9/16/2023 2:27:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- بحث أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، لدى لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية والاتحاد، للارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي للتعليم الجامعي الفلسطيني.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله وحضره وزير التعليم العالي الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، ورئيس الجامعة الأهلية الدكتور عماد الزير ومدير الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد الجامعات العربية وهيب كراجة، وعدد من المعنيين في الملف التعليمي، الجهود التي يقوم بها الاتحاد لاستدامة التواصل والعمل بين الاتحاد والجامعات الفلسطينية في الأنشطة والبرامج الأكاديمية كافة.
واتفق الطرفان، وفق بيان صحفي صدر عن الاتحاد اليوم السبت، على إنشاء مجلس للتبادل الأكاديمي، والذي سيكون مقره في جامعة فلسطين الأهلية بالإضافة إلى دعم مسيرة المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، الذي تستضيفهُ جامعة القدس المفتوحة ويتبع الاتحاد.
وأكد اشتية أن التعليم في فلسطين يشكل استراتيجية بقاء، والفلسطيني قصة نجاح، ويستطيع أن ينافس عالميا من خلال استكمال الدراسة في الجامعات العالمية والعمل في العديد من الجامعات والمؤسسات العربية والدولية، معربا عن فخره بجودة التعليم في الجامعات الفلسطينية ومستواها المتميز.
ودعا اتحاد الجامعات العربية إلى عقد مؤتمره السنوي في فلسطين ليكون رسالة عطاء وتضامن مع فلسطين، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات الفلسطينية والعربية، والتعاون في مجال البحث العلمي والعمل على مشهد بحثي عربي.
بدوره، أشاد عزت باستراتيجية التعليم العالي في فلسطين والمستوى المُتقدم للجامعات الفلسطينية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الجامعات مؤكدا حرص الاتحاد على المحافظة على منظومة التعليم الفلسطينية.
وأبدى استعداد الاتحاد بتقديم كل أشكال التعاون والدعم المُتاح للجامعات الفلسطينية لمساعدتها في زيادة قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي والمُحافظة على استدامة التعليم الجامعي.
وأكد أن الاتحاد كان وما زال داعماً للجامعات الفلسطينية، من خلال تأسيس صندوق دعم لها الذي تستضيفه الجامعة الأردنية وإصدار كتاب خاص بالقضية الفلسطينية.
--(بترا)
س ص/ف ق
16/09/2023 13:11:09
MENAFN16092023000117011021ID1107082140
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