3494 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم



عمان 16أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2494طنا، منها 2255طن خضار، و1067طن فواكه، و 171طن من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام ،فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20و40قرشا، والبطاطا بين 30و 55قرشا، والبندورة بين 10و 30قرشا، والجزر بين 50و 75قرشا، والخيار بين 20و 40قرشا، والزهرة بين 30و 60قرشا، والليمون بين 40و 60قرشا، والموز البلدي بين 60و 90قرشا.

--(بترا)

رح /اص / س س

16/09/2023 12:44:45