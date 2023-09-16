3494 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم
التاريخ
9/16/2023 2:27:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2494طنا، منها 2255طن خضار، و1067طن فواكه، و 171طن من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام ،فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20و40قرشا، والبطاطا بين 30و 55قرشا، والبندورة بين 10و 30قرشا، والجزر بين 50و 75قرشا، والخيار بين 20و 40قرشا، والزهرة بين 30و 60قرشا، والليمون بين 40و 60قرشا، والموز البلدي بين 60و 90قرشا.
--(بترا)
رح /اص / س س
16/09/2023 12:44:45
MENAFN16092023000117011021ID1107082139
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