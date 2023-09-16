رئيس مجلس الأعيان يرعى اختتام مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي

عمان 16 أيلول (بترا)- يرعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، يوم غد الأحد، الحفل الختامي لمشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي، والذي نفذه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة ستريت لو . وسيتم خلال الحفل استعراض و تكريم الفائزين بزمالات "اد اوبراين" المنبثقة عن المشروع والتي تم تنفيذها في ست محافظات بالتعاون مع المؤسسات المحلية فيها. --(بترا) وهـ /اص / س س 16/09/2023 12:40:42

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