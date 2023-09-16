رئيس مجلس الأعيان يرعى اختتام مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي

رئيس مجلس الأعيان يرعى اختتام مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي
التاريخ
9/16/2023 2:27:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 16 أيلول (بترا)- يرعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، يوم غد الأحد، الحفل الختامي لمشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي، والذي نفذه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة ستريت لو .
وسيتم خلال الحفل استعراض و تكريم الفائزين بزمالات "اد اوبراين" المنبثقة عن المشروع والتي تم تنفيذها في ست محافظات بالتعاون مع المؤسسات المحلية فيها.
--(بترا)
وهـ /اص / س س
16/09/2023 12:40:42
MENAFN16092023000117011021ID1107082138
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