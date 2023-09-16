السياحية الثقافية قاطرة الابداع والتنمية في قطر

عمان 16 أيلول(بترا/فانا)- نجحت دولة قطر في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة بفضل سجلها الحافل في الأمن والأمان، وتوفيرها شبكة مواصلات تتميز بالكفاءة والسلاسة وامتلاكها مجموعة من الشواطئ البكر والمعالم السياحية والثقافية، بالإضافة إلى المواقع التراثية.

ووفقا لبيان صحفي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) اليوم السبت، ضمن التقرير الثقافي الدوري للدول الأعضاء في الاتحاد، أنه بالتزامن مع احتفاء دولة قطر بالدوحة عاصمة السياحة العربية، فإن وكالة الأنباء القطرية (قنا) تسلط الضوء في السطور التالية على السياحة الثقافية في قطر باعتبارها واحدة من أهم روافد السياحة في الدولة، مما يؤهلها لتكون قاطرة للإبداع والتنمية.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة عمر الجابر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن قطر للسياحة تولي اهتماما بالغا للثقافة، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة التي أسست عليها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 والتي تم إطلاقها منذ 14 عاما، وذلك انسجاما مع رؤيتها في قيادة تنمية السياحة في قطر بشكل مستدام لتصبح وجهة سياحية عالمية تفخر بجذورها الثقافية، مذكرا بأنه حينها تم اختيار أربعة مبادئ توجيهية لتكون إطار عمل من شأنه أن يدعم الاستراتيجية السياحية، وينسجم مع الأولويات الوطنية، وأولها التقاليد والقيم المحلية من خلال المحافظة على الهوية العربية الإسلامية والقواعد الأخلاقية للقطريين، وتشجيع القيم الأسرية والتماسك الاجتماعي.

وبين الجابر أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة حددت عددا من البرامج التوجيهية، منها تشجيع المهرجانات والفعاليات الثقافية، وتشجيع تطوير المواهب الفنية المحلية، إذ ترجمت هذه البرامج إلى سلسلة من المشاريع لتطوير الأسواق التراثية والفعاليات الثقافية التي من شأنها أن تسهم في تسريع عملية تطوير قطاع السياحة في قطر وزيادة عدد الزوار.

وأكد أن "قطر للسياحة" تعمل على تطوير هذه الاستراتيجية وتشرف على تنفيذها، وذلك في إطار دورها ككيان مسؤول عن تخطيط وتنظيم وتطوير سياحة،مستدامة في قطر.

وكذلك تتعاون قطر للسياحة مع جميع شركائها في القطاعين العام والخاص لضمان نجاح الاستراتيجية وتقديم التوصيات الخاصة بالإجراءات التصحيحية عند الحاجة، والتأكد من أن جميع البرامج والمشروعات مصممة لتحقيق أهدافها المحددة، وبالتالي فإن دور قطر للسياحة هو دور استشاري وإشرافي وتنسيقي، فيما يظل تنفيذ جميع البرامج والمشاريع مهمة الجهات الحكومية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

إلى ذلك، نوه بأن المهرجانات والفعاليات التي تنظمها قطر للسياحة سنويا بالتعاون مع شركائها، يتم فيها إشراك المواهب المحلية لدعم أعمالهم ومنتجاتهم والتسويق لها، مشيرا إلى أن من أبرز تلك الفعاليات، مهرجان قطر للتسوق، ومهرجان قطر الدولي للأغذية، قطر لايف، ومهرجان صيف قطر، ومهرجان قطر للمناطيد، واحتفالات العيد في قطر، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وسباق موتو جي بي للدراجات النارية، وغيرها الكثير.

وقال " نقوم بإصدار الدليل الإرشادي "قطر الآن"، الذي يعد الدليل الأمثل لقضاء إجازة في قطر لما يتناوله من قصص ملهمة، ومعلومات عملية، وبرامج رحلات، وخرائط، ونصائح خبراء، والمرافق السياحية التي لا بد من زيارتها والتي تعكس ثقافة قطر"، لافتا إلى أن قطر للسياحة أصدرت النسخة الثالثة من هذا الدليل في تموز الماضي، حيث يأتي القسم الأول منه يأتي تحت عنوان "تقاليد نابضة بالحياة" ويأخذ القراء في رحلة آسرة يتعرفون من خلالها على تراث قطر العريق، ويستكشفون عادات وتقاليد أهلها. ويتوفر الدليل نصف السنوي للزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم إلى قطر، حيث يوزع مجانا في الفنادق والمتاحف والسفارات ومطار حمد الدولي وفي الوجهات التي يرتادها الزوار.

وبخصوص أبرز الفعاليات الثقافية التي تضعها "قطر للسياحة" على رزنامة الأحداث السياحية في قطر، قال الجابر، إن "قطر للسياحة" تعمل بشكل متواصل على إثراء رزنامة الفعاليات والمهرجانات في دولة قطر لاستهداف جميع فئات الزوار الدوليين وغيرهم، وتتضمن رزنامة الفعاليات مختلف الأنشطة التي تقام على أرض قطر.

وأضاف انه تم تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات الدولية الكبرى بالتعاون مع الجهات المعنية في قطاع السياحة، وبالتنسيق مع الكفاءات والوكالات المتميزة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، تقدم قطر للسياحة نموذجا جديدا للمهرجانات والفعاليات السياحية لإلقاء الضوء على الخدمات السياحية في دولة قطر، مع التركيز بصورة خاصة على الجوانب المتعلقة بالاستدامة، مشيرا إلى أبرز الفعاليات الثقافية الجذابة التي تم تقديمها للمقيمين والزوار خلال شهر آب الماضي ومنها ورشة النقش النباتي على الفخار، وورشة عمل الزخرفة الإسلامية.

كما شاركت قطر للسياحة في العديد من المبادرات التي تراعي الجانب الثقافي، منها التعاون المشترك مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) ممثلة في لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة والخطوط الجوية القطرية و(أريد)، وذلك لتنظيم فعالية خاصة احتفالا بليلة القرنقعوه، وقد جرت أحداثها في ساحة كورنيش الدوحة التي شهدت إضاءة خاصة تعكس أجواء شهر رمضان المبارك، وتضمنت سلسلة من الأنشطة التي تحتفي بالثقافة والتقاليد القطرية، منها ورش عمل مصممة خصيصا للأطفال للتعلم والإبداع، وعرض أزياء خاصة بملابس القرنقعوه التقليدية، وورش عمل حول تزيين /(البطولة) التقليدية خاصة بالفتيات/(البطولة هي غطاء ساتر للوجه يصل طوله إلى الذقن أو يزيد بقليل)، والرسم مع عزام، وصناعة سوار السدو.

وفي ذات السياق، أكد الجابر، أن ثقافة دولة قطر تلعب دورا محوريا في دعم القطاع السياحي، إذ تمثل هوية الوجهة وتعطي الزوار تجربة فريدة ومميزة تشمل العادات والتقاليد والطعام والفنون والمعالم التاريخية التي تميزها عن باقي البلدان الأخرى، كما "تعد الثقافة القطرية العريقة من أبرز عوامل الجذب السياحي.

وقال "أعتقد أن قطر نجحت في المزج بين أصالة التراث الثقافي والحداثة في جميع المشاريع العمرانية، حيث أصبحت أبرز معالم الجذب السياحي في قطر ملتقى يمزج بين جمال الماضي بإشراقة المستقبل".

وأضاف: تمتلك قطر مجموعة واسعة من المتاحف التي تعكس أصالة تراثها وثقافتها الغنية، مثل متحف قطر الوطني الذي يعد انعكاسا لتاريخ دولة قطر وحاضرها ومستقبلها.

ونذكر أيضا متحف الفن الإسلامي الذي يضم إحدى أفضل مجموعات الفن الإسلامي في العالم، وروائع حقيقية تم استقدامها من ثلاث قارات، وتمثل التنوع الموجود في التراث الإسلامي.

وتابع أن قطر تمتلك كذلك جميع مقومات الجذب السياحي التي تناسب مختلف الثقافات، من محميات طبيعية وقلاع أثرية ومنها قلعة الزبارة الرائعة وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وسلسلة منتجعات وفنادق عالمية وحدائق عامة ومتنزهات ومطاعم شهيرة وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى.

إلى جانب ذلك، تسهم العروض والأنشطة الثقافية في إثراء رزنامة الفعاليات الأمر الذي يعزز تجربة الزوار خلال تواجدهم في قطر ويتيح الفرصة لهم للمشاركة في ورش العمل الفنية التقليدية، وحضور العروض الموسيقية والفعاليات الثقافية والتعرف أكثر على قطر وعلى حسن ضيافة أهلها، كما تسهم الثقافة القطرية العريقة في جذب المزيد من الزوار من الذين يفضلون الوجهات الثقافية، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد الزوار وبالتالي زيادة في الإنفاق الداخلي.

وفي ارتباط بالموضوع، لفت الجابر إلى أن "قطر للسياحة" تعمل على التنسيق بشكل متواصل مع جميع الشركاء المعنيين من أجل تنفيذ إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030.

وبين الجابر انه لتعزيز دور الثقافة، تعمل قطر للسياحة بشكل دائم مع المؤسسات والمبادرات الثقافية في قطر لتنسيق التعاون، فعلى سبيل المثال وبالتعاون مع متاحف قطر تنظم قطر للسياحة جولات تعريفية لصحافيين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الوجه الثقافي لقطر وما تقدمه من تجارب تتسم جميعها بجودة الخدمة. ولزيارة هذه المتاحف التي تعكس ذلك.

وقال إن قطر للسياحة تسعى إلى المحافظة على تراث الفن القطري، من خلال تنظيم حفلات غنائية وموسيقية لفنانين قطريين ضمن فعاليات "قطر لايف"، مشيرا الى انه احتفالا بالعام الثقافي قطر-إندونيسيا 2023، قامت قطر للسياحة بالتعاون مع متاحف قطر بتخصيص مساحة كاملة ضمن فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية لاستكشاف المطبخ الإندونيسي.

وتهدف إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030، بحسب الجابر في البيان، إلى زيادة عدد الزوار، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%، وزيادة الإنفاق السياحي الداخلي في الوجهة بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف، وزيادة حجم التوظيف في قطاع السياحة، وجعل قطر الوجهة الأسرع نموا في الشرق الأوسط.

وأثناء حديثه عن الصناعات الإبداعية وعلاقتها بتعزيز السياحة وكيفية تطويرها بما يخدم خريطة السياحة في قطر، قال الجابر: "وفق موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) "تعتبر الصناعات الثقافية والإبداعية من أسرع الصناعات نموا في العالم وقد ثبت أنها خيار إنمائي مستدام يعتمد على مورد فريد ومتجدد هو الإبداع البشري. ويقصد بمصطلح الإبداع قدرة الإنسان على وضع حلول وأفكار جديدة ومبتكرة نابعة من الخيال أو من مهارة الابتكار"، لافتا إلى انه من هنا تسعى قطر للسياحة إلى دعم هذه المواهب ودمجها في فعالياتها ونشاطاتها، خاصة وأن معظمها من جيل الشباب ولديه خيال وتفكير يواكب العصر، مما يجعل هذه الصناعات جاذبة لجميع الأجيال.

وعلى صعيد الموسيقى مثلا، قدمت الفنانة القطرية دانا الفردان، التي أصبحت بمثابة أحد الرموز النسائية ضمن مشهد الموسيقى القطرية العصرية، مساهمة فريدة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2023، وذلك من خلال المقطوعة الموسيقية الرسمية "أزوريت" التي ترمز إلى أهمية القوة الداخلية وتحقيق التوازن الانفعالي.

أما على صعيد المهن الحرفية، قدمت مبادرة المصممين القطريين التي أطلقتها قطر للسياحة والتي أصبحت مكونا أساسيا ضمن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، 10 مواهب قطرية لامعة في عالم التصميم حيث تألقت بمجموعاتها وحضورها وسط أشهر العلامات في صناعة المجوهرات والساعات خلال المعرض نفسه.

وفي السياق نفسه، شملت مبادرة "مرمى قطر" التي أطلقتها قطر للسياحة قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مجموعة من الفنانين المحليين الذين كرسوا مواهبهم لإخراج هذا المشروع إلى النور، حيث صممت غادة السويدي "مرمى قطر" الذي يمثل قطر، فيما صمم عبدالعزيز يوسف جدران المرمى ليرحب بجميع البلدان المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى ذلك، جاء المرميان الأرجنتيني والفرنسي مصحوبين بلمسة قطرية، حيث ابتكرت الفنانة والخطاطة فاطمة الشرشني الهيكل الكتابي الأنيق الذي يتوج المرمى الأرجنتيني، فيما أنشأت الفنانة مريم فرج السويدي أشرعة القارب المعدني التي تزين المرمى الفرنسي.

كل هذه الموضوعات وسواها، تؤكد اهتمام "قطر للسياحة" بالمواهب الإبداعية التي تشكل نواة استمرار القطاع السياحي الآن وفي المستقبل.

*ثراء معالم الدوحة الثقافية يرسخ حضورها كعاصمة للسياحة الثقافية عربيا ودوليا؛

يسهم ثراء معالم قطر الثقافية في ترسيخ حضورها كعاصمة للسياحة الثقافية عربيا ودوليا، حيث تربط هذه المعالم بين عناصر النهضة القطرية المعاصرة في أبعادها الثقافية والحضارية وصونها للتراث والاستدامة وجمعها بين التثقيف والحرص على رفاهية المواطنين والمقيمين على أرضها.

ويعد التنوع في المعالم الثقافية في الدولة، إلى جانب التنوع الجغرافي ما بين حياة بحرية وبيئة صحراوية مصدرا رئيسا لتكون الدوحة ومختلف المدن القطرية التي تحظى بكرم أهل قطر واحدة من أهم المدن السياحية، ما يجعل من تجربة السائح في قطر تجربة مميزة ترسخ في الذاكرة وتصبح مصدرا للاعتداد بخبرة السفر والتعرف على تجارب جديدة وعوالم مختلفة في مجتمع ينتصر للتنوع الثقافي وينفتح على العالم.

وكانت استضافة قطر لفعاليات ومؤتمرات وأحداث رياضية دولية كبرى منذ دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة (أسياد 2006) وصولا إلى كأس العالم FIFA قطر 2022، فضلا عن المؤتمرات السياسية والاقتصادية والقمم العالمية الكبرى تمهيدا لخلق بنية ثقافية ومعالم جاذبة للسياحة العالمية.

ومن أبرز هذه المعالم متاحف قطر والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) و"مشيرب قلب الدوحة" وجزيرة اللؤلؤة وغيرها، لتمثل نماذج تعكس نجاح الدوحة ليس كعاصمة للسياحة العربية هذا العام فحسب، بل عاصمة سياحية وحاضرة ثقافية على الدوام.

ويبرز "مشيرب قلب الدوحة" كمشروع ثقافي اقتصادي استثنائي، وفكرة مبتكرة في قطر وجدت لإحياء وسط العاصمة الدوحة القديمة بأسلوب يمزج بين مفاهيم الهندسة المعمارية التي كانت سائدة في قطر قديما، وبين الحداثة التي باتت تميز التطور العمراني الذي تشهده البلاد مع مراعاة توفر مقومات الاستدامة.

وتضم "براحة مشيرب" ما يقارب الـ100 بناية منها الثقافي والتجاري والسكني، إلى جانب الأماكن الترفيهية فضلا عن الفنادق والمتاجر، ولا تتوقف الرحلة إلى منطقة "مشيرب قلب الدوحة" عند التجول بين البنايات بهندستها المختلفة وعمارتها المتميزة، بل تعتبر متاحف مشيرب أهم المعالم التراثية والحضارية البارزة في هذه المنطقة، حيث تشمل 4 متاحف تحتفي بتاريخ دولة قطر العريق من خلال أربعة بيوت تراثية أعيد ترميمها وتحويلها لمتاحف ذات مستوى عالمي، وهي: بيت بن جلمود، بيت الشركة، بيت محمد بن جاسم، وبيت الرضواني.

ومن بين المعالم البارزة في منطقة "مشيرب قلب الدوحة"، حي الدوحة للتصميم الذي يعد مقر التصميم في المنطقة ومركزا للابتكار والإبداع في قطر، حيث يحتوي هذا الحي على صالات عرض ومعارض، ومراكز إبداعية أهمها: مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال (M7).

وتمثل المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، نموذجا للتكامل بين الثقافة والسياحة والاستدامة، حيث تقدم لزوار قطر فرصة الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتراثية والرياضية المتنوعة التي تحتضنها على مدار العام، ما يعزز مفهوم السياحة الثقافية المستدامة التي تساهم في تعزيز الفرص المتاحة في ازدهار السياحة في دولة قطر.

وتعمل كتارا على إثراء المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، بالتركيز على دعم الثقافة والفنون الإنسانية، وترسيخ الهوية الوطنية وإحياء التراث مما يحقق التنمية الثقافية المنشودة ورسم صورة حضارية مشرقة لدولة قطر، إضافة إلى استغلال مباني ومرافق الحي الثقافي، لخلق بيئة مناسبة لرعاية وتفعيل النشاط الثقافي والإبداعي الفكري والفني.

كما يشمل الحي الثقافي مجمعات تجارية ومراكز تسوق ومطاعم عالمية ومراكز للياقة البدنية وحمامات سباحة، إلى جانب "تلال كتارا" التي تحتضن أجمل مشروعات الحي الثقافي المتطورة.

بدورها، تمثل متاحف قطر عنوانا بارزا للنهضة الثقافية والفنية والإبداعية في قطر، وتعتبر من أهم الوجهات والمعالم السياحية التي يمكن لزوار قطر من كل أصقاع العالم زيارتها والاستمتاع بجمال الكنوز التاريخية فيها واستكشاف تراث قطر والإنسانية.

وفي مقدمة نهضة المتاحف التي تقودها دولة قطر يأتي متحف قطر الوطني "وردة الصحراء"؛ التحفة المعمارية الأخاذة، وأحد شواهد الحاضر على ماض عريق لدولة قطر ومنطقة الخليج.

ويروي المتحف الذي صممه المعماري العالمي جان نوفيل، والمقام على مساحة 40 ألف متر مربع، التكوين الجيولوجي لشبه جزيرة قطر مرورا بالتاريخ الطبيعي وما قبل التاريخ إلى عصرنا الحديث، مانحا زواره على اختلاف ثقافاتهم تجربة ثرية لاستكشاف بيئته الغامرة والتعرف على ماضي قطر وحاضرها ومستقبلها.

كما يجسد متحف الفن الإسلامي، رؤية قطر في إبراز دور الحضارة الإسلامية في التاريخ الإنساني وإظهار إبداعاتها وكنوزها، وإلقاء الضوء على ميراثها الغني من العلم، وقيم التسامح، والفنون، والجمال. من خلال نموذج يعكس ثقافة الأمة الإسلامية وتاريخها وإبداعها، ويجعل من المتحف أداة للترويج والتثقيف بعلومها وفنونها.

ويعتبر "متحف: المتحف العربي للفن الحديث"، منارة للفن العربي الحديث في قطر تجمع أعمال الفنانين العرب تحت سقف واحد، بمختلف انتماءاتهم ومدارسهم وأساليبهم، من أجل حفظ وتكريم وتقديم هذا الإرث الفني، والذي يقع في المدينة التعليمية، ويضم "متحف"، أكثر من 9 آلاف عمل فني، ما يجعلها المجموعة المتخصصة الأكبر من نوعها في العالم.

أما "متحف قطر الأولمبي والرياضي 3 - 2 – 1"، فهو أحد أكثر المتاحف المخصصة للرياضة ابتكارا وتقدما من الناحية التكنولوجية في العالم وأكبرها من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحته 19 ألف متر مربع، ويأخذ المتحف الذي صممه المعماري الإسباني خوان سيبينا زواره في رحلة ملهمة لا تنسى عبر تاريخ وإرث الرياضات حول العالم والألعاب الأولمبية.

ولم يقتصر تركيز دولة قطر على عالم المتاحف في التعريف بتجارب ثقافية أصيلة وملهمة وعريقة ومعاصرة موجهة للكبار فحسب، بل أولت اهتماما بالغا لفئة الأطفال أيضا ضمن شبكة متاحفها المتنامية وذات الصيت العالمي.

وتجسد هذا الاهتمام على أرض الواقع في أحدث مشاريعها وهو متحف مخصص للأطفال والعائلات في قطر يحمل اسم "دد: متحف الأطفال في قطر"، ليكون واحة من التجارب المحفزة والمتفاعلة، المتاحة في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وهو المتحف الوطني الأول من نوعه الذي يوفر للأطفال وأسرهم مساحات مخصصة للتعلم والنمو عن طريق اتباع منهجيات محفزة مثل اللعب الشامل المفتوح، والاستكشاف، والتجربة.

وتعد جزيرة اللؤلؤة بمعالمها الساحرة ومراكزها الثقافية والترفيهية وكذلك درب لوسيل من أهم المقاصد السياحية لزوار دولة قطر الراغبين في التعرف على جوانب مختلفة من الثقافة والفنون في قطر.

*معالم ثقافية قطرية وشهرة عالمية بعد كأس العالم FIFA قطر 2022؛

أضحى عدد من المعالم الثقافية والتراثية في قطر، وجهة مفضلة للسياح الأجانب، نظرا لما اكتسبته من شهرة وزخم كبيرين أثناء نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

ومن هذه الأماكن التي أصبحت معالم أشهر من نار على علم على الصعيد العالمي: سوق واقف، وسوق الوكرة القديم، وميناء الدوحة القديم.

وتجمع بين هذه الأماكن، أصالة المعمار القطري التقليدي العريق، واللمسة القطرية التراثية التي لا تخطئها العين، سواء ما يتعلق برصف الطرقات أو طريقة البناء والشكل الخارجي للبنايات واختيار الأبواب والنوافذ بعناية فائقة شاهدة على هذا التميز والتفرد، فضلا عن كون سوق واقف هو الحاضن الأول للمهن والحرف التقليدية وقبلة الباحثين عن الهدايا التذكارية والأكلات الشعبية القطرية.

وفي تزاوج بين الأصالة والحداثة، يجد الزائر إلى السوق بغيته في التمتع بماضي قطر التليد عبر أزقة السوق ودروبها التي تفوح تاريخا، والفنادق الراقية التي تلبي رغبات الراحة والاستجمام الذي يطلبه السائح، فضلا عن الصروح الثقافية من قبيل مركز سوق واقف للفنون الذي يعج فنا وإبداعا لفنانين مهرة من مواطنين ومقيمين برعوا في الرسم الواقعي، فضلا عن احتواء السوق على مسرح يحمل اسم الموسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر الذي يحتضن بدوره الكثير من الأعمال المسرحية والإبداعية.

وتحرص الجهات القائمة على السوق التي كانت مقصدا لجميع زوار دولة قطر خلال كأس العالم على استغلال إرث المونديال واستدامته بتنظيم الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية طيلة أيام السنة في المواسم والمناسبات الدينية والوطنية، بتقديم حفلات غنائية وعروض مسرحية متنوعة أو عروض الشارع، واستهداف جميع فئات المجتمع.

كما أن للباحثين عن متعة تذوق الأكل الشعبي القطري التقليدي، فرصة سانحة من أجل التلذذ بأطباق الهريس والثريد والمرقوقة وغيرها، إلى جانب الأكلات الحديثة مثل ورق العنب المحشو واحتساء أكواب القهوة العربية المعتقة بالهيل والزعفران وشاي الكرك والفطائر (الرقاق)، والتحلية بالكنافة والبقلاوة.

وغير بعيد عن سوق واقف، يوجد ميناء الدوحة القديم، والذي أصبح في فترة وجيزة إحدى الوجهات السياحية الجديدة المفضلة في دولة قطر وكان مقصدا لجمهور كأس العالم أيضا.

وقدم ميناء الدوحة القديم، خدمة سياحية رفيعة للسكان داخل الدولة والسياح القادمين من مختلف دول العالم، حيث يعد من المشاريع التي تركت إرثا ثمينا بعد استضافة المونديال، إذ يضم منطقة متعددة الاستخدامات بها أكثر من 50 مقهى ومطعما، وأكثر من 100 محل تجاري.

وتم استيحاء تصميم ميناء الدوحة القديم من حاويات الشحن البحري، وتم داخله بناء مدينة جديدة مستوحاة من العمارة القطرية، وخصوصا البيوت الواقعة على الساحل القطري.

وفي آذار الماضي 2023، تم افتتاح منزل الصيادين بميناء الدوحة القديم، من أجل تقديم خدمة لمرتادي البحر وملاك الوسائط البحرية للنزول إلى البحر من منطقة الدوحة وشارع الكورنيش بشكل سهل وسلس على مدار الساعة يوميا.

وفي المدينة الجنوبية (الوكرة)، يقف سوق الوكرة القديم، شامخا يحكي أسراره كل مساء للبحر الذي يقابل شارعه الرئيسي، حيث إن أمواج البحر الناعمة التي تداعب رماله الذهبية شاهدة على هذا الحوار الذي لا ينقطع أبدا، حيث تقف المحامل التقليدية بألواحها الخشبية التي نالت من بريقها أشعة الشمس إذ تستقر في أمان، بعد أن مخرت عباب البحر لسنين وحملت على متنها لفترة غير يسيرة رجال قطر الأولين ما بين (دشة) في رحلة صيد وبحث على اللؤلؤ و(قفال) بعد انتهاء موسم الصيد.

وأثرى سوق الوكرة القديم، الحياة بالمدينة، إذ أصبح ملاذا مفضلا للتنزه، بفعل المرافق التي تتواجد به من مقاه ومطاعم، وإطلالة ساحرة على البحر، حيث مبانيه التراثية التي تحاكي التراث المعماري القطري القديم، واحتضانه للفعاليات الثقافية والتراثية على مدار العام.

*التراث في قطر تجربة ثرية جاذبة للسياح؛

يسهم التراث القطري بثراء عناصره في تعزيز السياحة في البلاد، ولا يقتصر ذلك على أماكن بعينها، حيث أولت دولة قطر اهتماما كبيرا لنشر التراث القطري الغني

في كل مكان بدءا من مجالس العائلات اعتزازا بالهوية الوطنية وصولا إلى مختلف الأماكن وحتى الأسواق والمجمعات التجارية.

ومن أبرز الأماكن التي تظهر بجلاء جمال وبهاء التراث القطري منطقة سيلين؛ تلك المنطقة التي تقع جنوب الدوحة بما يقارب 80 كيلومترا، وتشتهر بكثبانها الرملية

وشواطئها الجميلة ذات المياه الفيروزية، حيث تتلاقى عناصر بيئة وتراث دولة قطر ما بين البر والبحر، لتتحول هذه المنطقة إلى أيقونة جاذبة للسياح من خلال مساحة كبيرة مخصصة للتعريف بالتراث القطري، وتحتوي تلك المساحة على بيوت الشعر (خيام) وتطلق فيها الجمال والخيول التي تتزين بمستلزماتها كما كانت تستخدم في الماضي،

وما زالت موجودة بصورة مختلفة حاليا، ومن ذلك مستلزمات الإبل مثل /الخطام، الخناقة، الخرج، الهولاني، الساحة، العدل، الخزام/، وغيرها، حيث يوضع /الخطام/ بوجه الناقة ليتحكم بها الراكب ويصنع من القماش أو الخوص المغزول، أما /الخناقة/ فتستخدم في زينة الإبل وتصنع من الصوف المنسوج يدويا، فيما يعد /الهولاني/ من أدوات ركوب الناقة ويهدف لشد أربطة المحوى مكان الركوب، فيما يصنع /الخرج/ من الصوف المنسوج يدويا ويستخدم في حمل الأمتعة على الإبل أثناء الترحال، وكذلك تصنع /الساحة/ من الصوف المنسوج يدويا وتوضع على ظهور الإبل لحمايتها أثناء الترحال، بينما يتمثل /العدل/ في صوف منسوج يدويا لحفظ الأغراض الشخصية للراكب، فضلا عن عمل توازن على ظهر الإبل أثناء الترحال.

أما بالنسبة للخيول فيوضع عليها السرج وهو عبارة عن جسم داعم للراكب أو أي حمولة أخرى، تثبت على ظهر الخيل، واللجام الذي يستخدم لتوجيه الخيل والتحكم في سرعته وحركته، وغيرها، وتنقل بيوت الشعر في منطقة سيلين طبيعة الأصالة لأهل قطر وحياة البادية قديما، كما تصور حياة الآباء والأجداد الذين كانوا بدوا رحلا ينتقلون من مكان لآخر بحثا عن العشب وموارد المياه.

وتسهم هذه البانوراما للحياة البرية في منطقة سيلين والتي اكتسبت شهرة عالمية في اجتذاب السياح والمقيمين الذين يحرصون على زيارة هذه المنطقة لخوض تجربة ركوب الإبل والخيول والسير لمسافات بعيدة على رمالها الذهبية والوصول إلى كثبانها الرملية في تجربة لا تنسى، كما يحرص الزوار أيضا على التقاط الصور التذكارية وهم على ظهر الإبل والخيول على الرمال والكثبان، وكذلك خلال معايشتهم لحياة البدو قديما في بيوت الشعر وسط الصحراء الخلابة.

*مهرجانات وفعاليات قطر الثقافية والتراثية تستقطب زوار العالم

تحتضن الدوحة على مدار العام مئات المهرجانات والفعاليات الثقافية والترفيهية والتراثية التي تجتذب السياح من مختلف دول العالم.

وباتت الدوحة مقصدا للسياح عبر فعالياتها للتعرف على ثقافة دولة قطر الثرية والتي تجمع بين روعة الحاضر وجماله المتمثل في بيئة ثقافية تضارع الكثير

من العواصم العالمية، وبين أصالة الماضي المتمثلة في التاريخ والتراث القطري الغني بشقيه البري والبحري.

وتحفل خريطة الفعاليات الثقافية على مدار العام بالعديد من المهرجانات التي أصبحت وجهة للزوار سواء من دول المنطقة أو من مختلف دول العالم، ولعل أحد أهم المعارض الجاذبة للسياحة هو معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل" الذي اختتمت نسخته السابعة أخيرا، واستمرت 5 أيام في المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) خلال الفترة من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر الحالي.

ويعد المعرض أكبر ملتقى دولي لعرض أحدث الأسلحة وأفضل المستلزمات في عالم الأسلحة والقنص والرحلات، وأضخم تجمع لهواة الصقور والصيد على مستوى

منطقة الخليج والشرق الأوسط، كما يشكل منصة اقتصادية وتسويقية عالمية تستقطب كبرى الشركات الوطنية والدولية المتخصصة لعرض وبيع أفضل الأسلحة والمنتجات والمعدات في عالم الصيد، فضلا عن مهرجان قطر الدولي للصيد والصقور "مرمي" الذي تنظمه جمعية القناص القطرية في صبخة مرمي في صحراء منطقة سيلين، في شهر كانون الثاني من كل عام، ليكون مقصدا للسياح الذين يرغبون في الانتقال إلى أجواء الصحراء ليتعرفوا على جوانب مختلفة من التراث القطري.

ومن الفعاليات التي تعد جاذبة للجماهير من خارج الدولة معارض الكتب حيث حرصت وزارة الثقافة على إقامة نسخة دولية مصغرة للمعرض في معرض رمضان للكتاب بنسخته الثانية، ثم النسخة الكبرى وهي معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي أقيم في نسخته الحادية والثلاثين في حزيران الماضي بمشاركة ناشرين من 37 دولة عربية وأجنبية.

كما واصلت قطر تعزيز إرثها الرياضي عبر استقطاب المزيد من البطولات الرياضية مثل بطولة كأس العالم للتزلج الشراعي الحر 2023 وبطولة العالم للجودو الدوحة 2023 وبطولة اتحاد التنس المفتوحة الثامنة وغيرها، وهي جميعها أسهمت بقوة في وصول أعداد الزائرين الدوليين إلى هذه المستويات.

كما أسهمت احتفالات عيد الفطر وعيد الأضحى في نمو عدد الزائرين، وذلك بفضل الرزنامة الغنية بالفعاليات التي تخللتها احتفالات العيدين والتي نظمتها قطر للسياحة.

وتلبي رزنامة فعاليات قطر لموسم الصيف تطلعات جميع الفئات والأعمار بداية من التجارب الثقافية الغنية وصولا إلى المغامرات الحافلة بالإثارة والأنشطة الخاصة بالصغار، بما يضمن لزوار قطر والمقيمين بها تجارب سياحية رائعة خلال هذا الموسم.

واستمتع زوار قطر والمقيمون بها كذلك بالتجارب الثقافية الغنية التي توفرها قطر، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات الجذابة، ومن أبرزها مهرجان (كتارا) للمحامل التقليدية الذي تقيمه سنويا المؤسسة العامة للحي الثقافي، ويعتبر من أهم الفعاليات والمهرجانات الجاذبة للجمهور من داخل وخارج قطر ممن يحرصون على التعرف على التراث البحري في قطر.

*مشروعات قطر الثقافية تتواصل؛

وتتواصل مشروعات قطر الثقافية.. فهي رحلة بناء وعطاء لا تتوقف من مختلف مؤسسات الدولة، حيث تتكاتف الجهود لتعلو أركان الثقافة القطرية بجذورها العربية والإسلامية باستمرار.

ومن أهم المشروعات الثقافية التي تعتزم متاحف قطر إقامتها خلال السنوات القليلة المقبلة، يأتي متحف مطاحن الفن، وسوف يضم مجموعة فنية عالمية استثنائية، تم اقتناؤها على مدار الأربعين عاما الماضية، بالإضافة إلى أعمال متعددة التخصصات تتسم بتنوع كبير، وتغطي فترة زمنية منذ عام 1850 وحتى الوقت الحاضر.

وفي مبناه الرئيس، الذي تبلغ مساحته 80 ألف متر مربع (بما في ذلك 23 ألف متر مربع من مساحات العرض)، من المرتقب أن يقدم متحف مطاحن الفن، أعمالا مميزة من الفنون البصرية والهندسة المعمارية والتصميم والأفلام وديكورات الأفلام والأزياء والمصنوعات اليدوية، والكثير غير ذلك.

وستقدم مطاحن الفن، باعتبارها مؤسسة رائدة في البلدان غير العربية، الفنون الحديثة والمعاصرة من جميع مناطق العالم على قدم المساواة، مع إشراك الجماهير المحلية والعالمية على حد سواء، من خلال سرديات متعددة لتاريخ الفن.

وتم تصميم حديقة المتحف العامة بشكل مميز من قبل شركة "فوغت لاندسكيب" الهندسية، بقيادة غونثر فوغت، وسيكون المتحف قبلة للإبداع في مجالات الفنون والحرف والتصميم، ويقدم موارد ترفيهية وتعليمية وإنتاجية للجمهور وللمجتمعات الإبداعية في قطر وخارجها.

ويعد متحف مطاحن الفن تتويجا لخطة ثقافية تمتد على مدى 25 عاما، ترمي لوضع الفن العربي الحديث والمعاصر في سياق الفن العالمي، ما يسمح بمزيد من المشاركة مع بقية العالم من خلال إنشاء سرديات جديدة تتسم بالتميز.

ومن المشاريع الثقافية المرتقبة والرائدة يأتي متحف لوسيل والذي أعلنت عن تفاصيله متاحف قطر خلال المعرض الخاص بمتحف لوسيل، "حكايات عالم يجمعنا"، الذي افتتح في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي في جاليري متاحف قطر ـ الرواق، والذي قدم لمحة عامة عن متحف لوسيل الجديد وتصميمه المعماري ومجموعته الفنية العالمية.

وتم تصميم مبنى متحف لوسيل من قبل المكتب المعماري الحائز على جائزة بريتزكر، هيرتزوغ ودي ميرون، وسيقام في مدينة لوسيل ليكون نقطة التقاء وفرصة للفهم المتبادل، حيث سيعمل المتحف بطرق مبتكرة على تسليط الضوء على لحظات تاريخية، إما تم التغاضي عنها أو أسيء تفسيرها، وتحفيز النقاش حولها من أجل مساعدتنا على فهم حاضرنا.

--(بترا/فانا)

م ت/اص / س س

16/09/2023 12:35:50