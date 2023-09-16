إطلاق النسخة الرابعة عشر لماراثون عمان الدولي

عمان 16 أيلول (بترا)- بدأت الجمعية الأردنية للماراثونات حملتها لإطلاق ماراثون عمان الدولي بنسخته الرابعة عشر ، والذي سيقام تحت شعار "اركض في قلب عمان"، يوم الجمعة 13 الشهر المقبل.

ويعد الماراثون الذي يحتضنه الأردن، حدثاً رياضياً مهماً على المستويين المحلي والدولي، و يأتي تأكيداً للاستمرار في نهج الجمعية الأردنية للماراثونات"رن جوردان " والرامي إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة واتباع نظام حياة صحية أفضل.

وأشارت المديرة العامة للجمعية، لينا الكرد إلى أن مهمة الماراثون الذي تنظمه الجمعية سنوياً مع أمانة عمان الكبرى (الشريك الاستراتيجي للجمعية) لا تقتصر على الجانب التنافسي أو السياحي أو الصحي فحسب، بل تتعداه إلى كثير من الغايات النبيلة لتساند عبر ريع التذاكر جهود مؤسسات وجهات خيرية مختلفة تخدم العديد من القطاعات.

و أضافت ان هذه الفعالية وبعد مرور أربعة عشر عاما ،مكللة بالنجاح المتواصل ستوفر للمتسابقين فرصة الاستمتاع بالتجوال والركض في شوارع عمان الجميلة، حيث يستمتع المشاركون عند إنهاء السباق باشراقة شمس عمان على تاريخ مجيد في المدرج الروماني، لتكون هذه المشاركة بكل تفاصيلها لحظات لا تنسى،موجهة شكرها وتقديرها لأمانة عمان الكبرى وجميع العاملين فيها للجهود الجبارة التي تبذل في تجهيزات الماراثون على مختلف الاصعدة.

وشكرت الكرد شركة أكوافينا على الدعم الكبير الذي تقدمه، وجهودها الرامية إلى تشجيع الناس وحثهم على ممارسة الرياضة.

بدوره، قال المدير العام لشركة "بيبسي الأردن" باسم علي "يأتي دعمنا للجمعية الأردنية للماراثونات إيمانا منا بأهمية دعم الفعاليات الرياضية والدو الذي تقوم به في رفع التوعية بآثار ممارسة الأنشطة الرياضية على مستوى الأفراد والمجموعات."

وأضاف: "نفخر في أكوافينا بأن نكون شركاء لهذا الحدث الرياضي المميز، إذ أصبح "أكوافينا ماراثون عمان الدولي" فعالية هامة لجذب السياحة الرياضية لقلب العاصمة عمان، وحدثاً ينتظره ويترقبه محبو رياضة الجري كل عام، في الوقت الذي يعد فيه دليلاً على التزامنا بصفة الاستدامة في كل ما نقوم به ونقدمه لخدمة المجتمع المحلي والمملكة."

وينطلق أكوافينا ماراثون عمّان من العاصمة عمّان وصولاً الى المدرج الروماني ويضم أربعة سباقات رئيسية؛ ماراثون فردي / تتابع (42 كم)، النصف ماراثون (21 كم) فردي / احتياجات خاصة، سباق (10 كم) فردي / احتياجات خاصة، فيما يشهد يوم الجمعة 6 تشرين الأول، السباق الخاص بالأطفال في حدائق الحسين.

--(بترا)

خ خ /اص / س س

16/09/2023 12:02:48