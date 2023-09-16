شبكة قنوات On الشريك الإعلامى الرئيسى لمهرجان الجونة السينمائى

ويعقد القائمون على مهرجان الجونة السينمائى مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر الساعة 12 ظهراً بأحد فنادق الزمالك للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة من المهرجان التي تُقام في الفترة ما بين 13 - 20 أكتوبر المقبل

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت عن قائمة أولى من الأفلام المنتظرة التي اختيرت للمشاركة في دورته السادسة، وتسلّط الضوء على صنّاع الأفلام الدوليين المرموقين، ومن جهة ثانية تقدّم تشكيلة فريدة من الأعمال الأولى لسينمائيين واعدين ينتمون إلى أجزاء مختلفة من العالم.

عن الدوافع خلف اختيار أفلام هذه الدورة، قال انتشال التميمي، مدير المهرجان: "كانت عملية الاختيار رحلة من الاستكشاف والتبصّر. كالعادة، نسعى إلى أفلام تتناغم مع الأصالة، وتتحدّى القوالب السردية النمطية، وتنشأ حواراً بين الثقافات. كلّ فيلم اختارناه هو شهادة على نظرة صاحبه المتميزة، ويجسّد جوهر التزام المهرجان بالإبداع والتنوع والاحتفاء بفنّ السينما".

فيما قالت ماريان خوري، المدير الفني للمهرجان: "أعرف مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاقته، رغم أنني انضممتُ إليه حديثاً. لطالما سعى المهرجان ليصبح منصّة تحتفي بجميع أطياف السينما. وعبر هذه التشكيلة من الأفلام، لا نشيد فحسب بالأعمال المتقنة لصنّاع الأفلام المخضرمين، بل ننتصر أيضاً للأصوات التي تجسّد مستقبل صناعتنا. تعدنا اختيارات هذا العام برحلة سينمائية ترضي محبي السينما المحترفين والشغوفين باستكشاف آفاق جديدة".

من الأفلام المهمّة التي سيعرضها المهرجان "تشريح سقوط" للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بـ"السعفة الذهبية" في مهرجان كانّ الأخير، بالإضافة إلى الوثائقي "على قارب الأدامان" للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، الحائز على جائزة "الدبّ الذهبي" في مهرجان برلين هذا العام، وأيضاً "درب غريب" للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه الذي حصد 4 جوائز هامة في دورة 2023 من مهرجان ترايبيكا السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.