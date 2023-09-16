بيومى فؤاد الأكثر مشاركة فى السينما المصرية بموسم واحد.. اعرف التفاصيل

فيلم مستر إكس

يشارك بيومى فؤاد في بطولة فيلم "مستر اكس" بطولة النجم أحمد فهمى، والذى يعرض حالياً في السينمات، محققاً أكثر من 38 مليون جنيه، فضلا عن إيرادات الخليج التي فاقت التوقعلت، ويشارك في الفيلم كلا من محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، وأخرون، إخراج أحمد عبد الوهاب .

فيلم "وش في وش"

يشارك بيومى فؤاد في بطولة فيلم "وش في وش" ويعرض حاليا في السينمات، بطولة محمد ممدوح تايسون وأمينة خليل، ويشارك في بطولة العمل كلا من انوشكا سلوى محمد على وأحمد خالد صالح، خالد كمال، وأخرون، إخراج خالد الحلفاوى .

فيلم "العميل صفر"

ويشارك أيضا بيومى فؤاد في بطولة فيلم "العميل صفر" بطولة النجم أكرم حسنى، محققاً ارقاماً مميزة، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من أسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى.

فوى فوى



كما يشارك بيومى فؤاد في أحدث الأفلام في السوق السينمائى وهو "فوى فوى" ، والذى طرح في السينمات الأيام الماضية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وتعاقد بيومى فؤاد مؤخرا على بطولة فيلم "جورى" مع النجمة هيفاء وهبى، ومن المقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة.







