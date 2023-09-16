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فنان الشعب .. المركز الأكاديمى للثقافة والفنون يحتفل بمئوية سيد درويش

9/16/2023 2:26:36 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار مشاركة أكاديمية الفنون فى احتفالية مئوية سيد درويش أقام المركز الأكاديمي للثقافة والفنون، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الأستاذ الدكتور محمود مخيمر المدير التنفيذي للمركز، حفل مركز تنمية المواهب.
وقد استهل الحفل فقراته بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا اشقائنا في المغرب ولبيبا، ثم العزف المنفرد على البيانو فصل د. زينب علام، والغناء العربي فصل الدكتور أحمد سعد.
ومن جانبها عبرت الدكتورة إيفان أحمد استاذ فن البالية بالمعهد العالى للباليه التابع لأكاديمية الفنون، عن سعادتها الكبرى بنجاح الحفل الذيى شهد مشاركة طلابها فى فقرات الباليه.
وقالت: إن الاحتفالية برمز فنى ثقافى مثل سيد درويش رغم مرور كل هذه السنوات على رحيله يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بفنانيها ومبدعيها، وأنهم خالدون فى ذاكرتها على مدار السنوات
بجانب
حرص أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة على إثراء هذه الاحتفالات والاحتفاء وتقديم كافة الدعم لنجاحها، وهو ما يؤكد مبدأ تواصل الأجيال والحرص على إبقاء أكاديمية الفنون فى صدارة التاريخ الفنى والثقافى المصرى.
وأضافت: كانت سعادتى مزدوجة سواء على المستوى العام بالمشاركة الفعالة فى تكريم والأحفالية بهذا الرمز الكبير "سيد درويش"، نظرا لما قدمه للتاريخ الفنى والنقلة التى أحدثها بالموسيقى بشكل عام، والتى امتدت
لتشمل كل المحيط الإقليمى للدولة المصرية بجانب دوره الوطنى العظيم وأغانية التى اشعلت الحس الوطنى المصرى، بجانب مشاركة طلابية متميزة وتقديم هذا المبهر على خشبة المسرح الذى حاز على رضا وإعجاب الجمهور.







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