محمود حجازى يحتفل بزواجه من فتاة خارج الوسط الفنى..صور
التاريخ
9/16/2023 2:26:36 PM
(MENAFN- Youm7) احتفل الفنان محمود حجازى بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى رنا زروق من أب تونسى أمريكى وأم مصرية، ويتواجد العروسان الآن فى أمريكا للانتهاء من مراسم الزواج.
وكان الفنان محمود حجازى
قد أعلن
ارتباطه ودخوله قصة حب جديدة، ونشر صورة وهو يمسك يد فتاة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: بحبك، ولم يظهر شكل الفتاة، وهنأته 4 نجمات على ارتباطه وكتبت كل من
ميرنا نور الدين وكارولين عزمى وولاء الشريف ورندا البحيرى:" مبروك يا حجازى".
رنا زروق ولدت فى نيويورك عام 1992 وعاشت بأمريكا وحصلت على البكالوريوس فى الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2014 من جامعة city university of New York
وحصلت على دكتوراة فى القانون عام 2018 من جامعة New York Law school.
وهى من أب تونسى أمريكى وهو الدكتور طارق زروق حاصل على دكتوراة فى البيئة والچولوجيا ويعمل أستاذا جامعيا فى جامعة بروكلين كالدچ
Brooklynllege،
ومن أم مصرية أمريكية وهى الدكتورة إيمى السيد حاصلة على دكتوراة فى الرياضيات وتعمل أستاذة جامعية فى جامعة kingsborollege.
ويشارك محمود حجازى فى بطولة فيلم "فى عز الظهر" والذى يخوض به مينا مسعود أولى تجاربه الفنية فى مصر، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك فى بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد على رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازى وإيهاب فهمى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم فى اطار اكشن تشويقى ويجسد مسعود دور زعيم عصابة دولية.
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