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محمود حجازى يحتفل بزواجه من فتاة خارج الوسط الفنى..صور

9/16/2023 2:26:36 PM
(MENAFN- Youm7) احتفل الفنان محمود حجازى بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى رنا زروق من أب تونسى أمريكى وأم مصرية، ويتواجد العروسان الآن فى أمريكا للانتهاء من مراسم الزواج.

وكان الفنان محمود حجازى
قد أعلن
ارتباطه ودخوله قصة حب جديدة، ونشر صورة وهو يمسك يد فتاة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: بحبك، ولم يظهر شكل الفتاة، وهنأته 4 نجمات على ارتباطه وكتبت كل من
ميرنا نور الدين وكارولين عزمى وولاء الشريف ورندا البحيرى:" مبروك يا حجازى".

رنا زروق ولدت فى نيويورك عام 1992 وعاشت بأمريكا وحصلت على البكالوريوس فى الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2014 من جامعة ‏city university of New York
وحصلت على دكتوراة فى القانون عام 2018 من جامعة ‏New York Law school.

وهى من أب تونسى أمريكى وهو الدكتور طارق زروق حاصل على دكتوراة فى البيئة والچولوجيا ويعمل أستاذا جامعيا فى جامعة بروكلين كالدچ
Brooklynllege،
ومن أم مصرية أمريكية وهى الدكتورة إيمى السيد حاصلة على دكتوراة فى الرياضيات وتعمل أستاذة جامعية فى جامعة kingsborollege.

ويشارك محمود حجازى فى بطولة فيلم "فى عز الظهر" والذى يخوض به مينا مسعود أولى تجاربه الفنية فى مصر، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك فى بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد على رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازى وإيهاب فهمى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم فى اطار اكشن تشويقى ويجسد مسعود دور زعيم عصابة دولية.











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