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نجوم ومشاهير أقاموا حفلات زفافهم فى المنزل.. أبرزهم براد بيت وأنجلينا جولى

9/16/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) يميل بعض الأشخاص إلى إقامة حفلات زفافهم في منازلهم وذلك لرغبتهم في حفل بسيط يشمل العائلة وبعض الأصدقاء، ويسود به مظاهر الفرح البسيطة، وهذا ما فضله بعض مشاهير هوليوود الذين حرصوا على إقامة حفلات زفافهم في منازلهم سواء في حديقة المنزل أو داخله، وهؤلاء نستعرضهم في التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "hellomagazine".

مشاهير هوليوود أقاموا حفلات زفاف بمنازلهم كاميرون دياز وبنجي مادن

أقامت الممثلة كاميرون دياز حفل زفافها على المغنى وبنجي مادن، في منزلهما في بيفرلي هيلز بعد علاقة استمرت سبعة أشهر، وتحدث كاميرون عن الحفل قائلة: "لقد أقمنا حفل في غرفة المعيشة بحضور أصدقائنا وكان حفل صغير في الفناء الخلفي لمنزلنا وتحديدًا في ملعب التنس".


كاميرون دياز وبنجي مادن كاميلا ألفيز وماثيو ماكونهي

تزوج الممثل ماثيو ماكونهي من عارضة الأزياء كاميلا ألفيز في منزلهما في تكساس عام 2012، حيث أقام الثنائى الحفل في الهواء الطلق، بينما تمكن الضيوف من التوقف في خيام فاخرة تصطف على جانبي الحديقة الخلفية للمنزل.


كاميلا ألفيس وماثيو ماكونهي هيلاري داف وماثيو كوما

اختارت الممثلة هيلاري داف وزوجها المغنى ماثيو كوما إقامة حفل زفافهما في حديقة منزل عائلتهما وذلك في ديسمبر 2019، قبل أن يقيمان حفل استقبال في سرداق جميل مليء بالزهور. وتحدثت هيلاري لمجلة فوج عن الحفل قائلة: "إن حفل زفافنا ليس مجرد حفل زفاف مبالغ فيه، بل إنه أكثر بساطة بالنسبة لي، وهذا أكثر قوة" .


هيلاري داف وماثيو كوما جوليا روبرتس وداني مودر

أقامت النجمة جوليا روبرت حفل زفاف بسيط عند زواجها من المصور السينمائي دانيال مودر حيث أقاما الثنائى حفل في مزرعتهما في نيو مكسيكو.


جوليا روبرتس وداني مودر جنيفر أنيستون وجاستن ثيرو

وبعد خطوبة استمرت ثلاث سنوات، تزوجت النجمة جينيفر أنيستون من زوجها السابق الممثل والمخرج جاستن ثيرو في منزلهما في بيل إير في 6 أغسطس 2015،
وحضر عدد من أصدقائهم .


جنيفر أنيستون وجاستن ثيرو براد بيت وأنجلينا جولي

أقام الزوجان السابقان والنجمان حفل زفافهما في قصرهما الفرنسي شاتو ميرافال وذلك في 23 أغسطس 2014، وشاركا تفاصيل يومهما الكبير مع مجلة "HELLO! "، وبعد عامين أعلنوا انفصالهم.


براد بيت وأنجلينا جولي آمبر هيرد وجوني ديب

أقام النجمان جوني ديب وآمبر هيرد حفلين لزفافهم عندما تزوجا في عام 2015 وكلاهما أقيم في عقارات يملكها الزوجان السابقان، حيث أقيم الحفل الأول في منزلهما في لوس أنجلوس، بينما سافر الزوجان السابقان وأصدقائهما إلى Little Halls Pond Cay في جزر البهاما، المملوكة لجوني، للاحتفال الثاني .


آمبر هيرد وجوني ديب

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