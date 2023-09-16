نجوم ومشاهير أقاموا حفلات زفافهم فى المنزل.. أبرزهم براد بيت وأنجلينا جولى

نجوم ومشاهير أقاموا حفلات زفافهم فى المنزل.. أبرزهم براد بيت وأنجلينا جولى
التاريخ
9/16/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) يميل بعض الأشخاص إلى إقامة حفلات زفافهم في منازلهم وذلك لرغبتهم في حفل بسيط يشمل العائلة وبعض الأصدقاء، ويسود به مظاهر الفرح البسيطة، وهذا ما فضله بعض مشاهير هوليوود الذين حرصوا على إقامة حفلات زفافهم في منازلهم سواء في حديقة المنزل أو داخله، وهؤلاء نستعرضهم في التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "hellomagazine". مشاهير هوليوود أقاموا حفلات زفاف بمنازلهم كاميرون دياز وبنجي مادن
أقامت الممثلة كاميرون دياز حفل زفافها على المغنى وبنجي مادن، في منزلهما في بيفرلي هيلز بعد علاقة استمرت سبعة أشهر، وتحدث كاميرون عن الحفل قائلة: "لقد أقمنا حفل في غرفة المعيشة بحضور أصدقائنا وكان حفل صغير في الفناء الخلفي لمنزلنا وتحديدًا في ملعب التنس".
كاميرون دياز وبنجي مادن كاميلا ألفيز وماثيو ماكونهي
تزوج الممثل ماثيو ماكونهي من عارضة الأزياء كاميلا ألفيز في منزلهما في تكساس عام 2012، حيث أقام الثنائى الحفل في الهواء الطلق، بينما تمكن الضيوف من التوقف في خيام فاخرة تصطف على جانبي الحديقة الخلفية للمنزل.
كاميلا ألفيس وماثيو ماكونهي هيلاري داف وماثيو كوما
اختارت الممثلة هيلاري داف وزوجها المغنى ماثيو كوما إقامة حفل زفافهما في حديقة منزل عائلتهما وذلك في ديسمبر 2019، قبل أن يقيمان حفل استقبال في سرداق جميل مليء بالزهور. وتحدثت هيلاري لمجلة فوج عن الحفل قائلة: "إن حفل زفافنا ليس مجرد حفل زفاف مبالغ فيه، بل إنه أكثر بساطة بالنسبة لي، وهذا أكثر قوة" .
هيلاري داف وماثيو كوما جوليا روبرتس وداني مودر
أقامت النجمة جوليا روبرت حفل زفاف بسيط عند زواجها من المصور السينمائي دانيال مودر حيث أقاما الثنائى حفل في مزرعتهما في نيو مكسيكو.
جوليا روبرتس وداني مودر جنيفر أنيستون وجاستن ثيرو
وبعد خطوبة استمرت ثلاث سنوات، تزوجت النجمة جينيفر أنيستون من زوجها السابق الممثل والمخرج جاستن ثيرو في منزلهما في بيل إير في 6 أغسطس 2015،
وحضر عدد من أصدقائهم .
جنيفر أنيستون وجاستن ثيرو براد بيت وأنجلينا جولي
أقام الزوجان السابقان والنجمان حفل زفافهما في قصرهما الفرنسي شاتو ميرافال وذلك في 23 أغسطس 2014، وشاركا تفاصيل يومهما الكبير مع مجلة "HELLO! "، وبعد عامين أعلنوا انفصالهم.
براد بيت وأنجلينا جولي آمبر هيرد وجوني ديب
أقام النجمان جوني ديب وآمبر هيرد حفلين لزفافهم عندما تزوجا في عام 2015 وكلاهما أقيم في عقارات يملكها الزوجان السابقان، حيث أقيم الحفل الأول في منزلهما في لوس أنجلوس، بينما سافر الزوجان السابقان وأصدقائهما إلى Little Halls Pond Cay في جزر البهاما، المملوكة لجوني، للاحتفال الثاني .
آمبر هيرد وجوني ديب
MENAFN16092023000132011024ID1107082129
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.