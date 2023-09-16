نجوم ومشاهير أقاموا حفلات زفافهم فى المنزل.. أبرزهم براد بيت وأنجلينا جولى

أقامت الممثلة كاميرون دياز حفل زفافها على المغنى وبنجي مادن، في منزلهما في بيفرلي هيلز بعد علاقة استمرت سبعة أشهر، وتحدث كاميرون عن الحفل قائلة: "لقد أقمنا حفل في غرفة المعيشة بحضور أصدقائنا وكان حفل صغير في الفناء الخلفي لمنزلنا وتحديدًا في ملعب التنس".

تزوج الممثل ماثيو ماكونهي من عارضة الأزياء كاميلا ألفيز في منزلهما في تكساس عام 2012، حيث أقام الثنائى الحفل في الهواء الطلق، بينما تمكن الضيوف من التوقف في خيام فاخرة تصطف على جانبي الحديقة الخلفية للمنزل.

اختارت الممثلة هيلاري داف وزوجها المغنى ماثيو كوما إقامة حفل زفافهما في حديقة منزل عائلتهما وذلك في ديسمبر 2019، قبل أن يقيمان حفل استقبال في سرداق جميل مليء بالزهور. وتحدثت هيلاري لمجلة فوج عن الحفل قائلة: "إن حفل زفافنا ليس مجرد حفل زفاف مبالغ فيه، بل إنه أكثر بساطة بالنسبة لي، وهذا أكثر قوة" .

أقامت النجمة جوليا روبرت حفل زفاف بسيط عند زواجها من المصور السينمائي دانيال مودر حيث أقاما الثنائى حفل في مزرعتهما في نيو مكسيكو.

وبعد خطوبة استمرت ثلاث سنوات، تزوجت النجمة جينيفر أنيستون من زوجها السابق الممثل والمخرج جاستن ثيرو في منزلهما في بيل إير في 6 أغسطس 2015،

وحضر عدد من أصدقائهم .

أقام الزوجان السابقان والنجمان حفل زفافهما في قصرهما الفرنسي شاتو ميرافال وذلك في 23 أغسطس 2014، وشاركا تفاصيل يومهما الكبير مع مجلة "HELLO! "، وبعد عامين أعلنوا انفصالهم.

أقام النجمان جوني ديب وآمبر هيرد حفلين لزفافهم عندما تزوجا في عام 2015 وكلاهما أقيم في عقارات يملكها الزوجان السابقان، حيث أقيم الحفل الأول في منزلهما في لوس أنجلوس، بينما سافر الزوجان السابقان وأصدقائهما إلى Little Halls Pond Cay في جزر البهاما، المملوكة لجوني، للاحتفال الثاني .