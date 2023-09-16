إلهام تصنع دمى مستوحاة من العرائس الكلاسيكية: بعبر بيها عن مشاعرنا

إلهام تصنع دمى مستوحاة من العرائس الكلاسيكية: بعبر بيها عن مشاعرنا
التاريخ
9/16/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) عشقت إلهام العروس اللعبة منذ طفولتها حتى أنها كانت تعتبرها بمثابة صديقتها التي تروى لها أحداثًا يومها، وظلت علاقتها قوية بالعرائس حتى بعدما كبرت وتحول حبها الطفولى للعروس اللعبة إلى موهبة واحتراف فن تصنيع العرائس وبدأت تنتج عرائس بشخصيات مختلفة ومستوحاة من العرائس الكلاسيكية.
أراجوز من تصنيع إلهام
تحدثت إلهام عبد السلام، خريجة معهد فنون زخارف إسلامية وخطوط عربية، عن حبها للعرائس اللعبة، حيث قالت لـ"اليوم السابع": "أنا بحب العرائس من طفولتى ولما كان عندى 5 سنين كان عندى حب استطلاع إنى أعرف العرايس بتتصنع إزاى، ولما كبرت بدأت أبحث عنها وأدور وكنت بستخدم خيوط وأعمل منها العرايس، لكن ماحسيتش إنى بحقق حاجة وأنا بصنع النوع ده من العرايس اللعبة، فبدأت أتجه لصنع عروسة وأنحتها بنفسى واختار لها فستانها وشعرها ".
أراجوز
تابعت: "بستوحى تصميمات العرايس بتاعتى من العرايس الكلاسيكية لأن النوع ده من العرايس بشوف إنه بيوصل إحساس ومشاعر للإنسان، لأن ملامحها بتكون معبرة عن إحساس معين، ولأن كمان هدفى الأساسى إنى أوصل للناس إن العرايس مش مجرد لعبة ده نوع من أنواع الفن".
المرحلة الأولى
من تصنيع العروس
وأشار إلهام إلى بعض الصعوبات التي تواجهها أثناء صناعة الدمية، حيث قالت :"الصعوبات اللى بتواجهنى في صناعة العروسة أن المواد اللى بحتاجها في تصنيعها مش متوفرة كلها".
إلهام تحمل دمية
وعن مكونات الدمية، التي تصنعها إلهام، قالت :" أنا بنحت إيدين ورجلين ورأس العروسة من الطين الأبيض وبستخدم أدوات نح وأما جسم العروسة كله بيكون هيكل سلك قوى قماش وبعملها تسريحة شعر مختلفة ومكياج مميز وبحاول أن وجه العروسة يكون مش مايل للشخصيات الكرتونية أوى".
دمية من تصميم إلهام
تعتمد إلهام على تصنيع عرائس تعبر عن المشاعر، وهذا ما أكدته قائلة :"بقتبس أفكار العرايس من المشاعر اللى إحنا بنعيشها زى عروسة صممتها على رأسها شموع بعبر بيها عن جملة " شمعة تحترق من أجل الآخرين" وكمان بكون حريصة على تصنيع عرايس بشخصيات مختلفة ".
صورة أخرى لعروسة من تصنيع إلهام
وعن حلمها الذى تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، قالت :"نفسى استمر في شغلى وأطور من نفسى أكتر والناس تقدر فن تصنيع العروسة ويكون عندى علامة تجارية عالمية مخصصة لصناعة العرايس ويكون فنى مميز لدرجة أن الناس تشوف العروسة تقول دى تصنيع إلهام".
عروسة تعبر عن مقولة شمعة تحترق من أجل الآخرين
عروسة مستوحاة من دمية قديمة
عروسة من تصنيع إلهام
عروسة
وجه عروس من تصنيع إلهام
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