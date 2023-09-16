إلهام تصنع دمى مستوحاة من العرائس الكلاسيكية: بعبر بيها عن مشاعرنا

تحدثت إلهام عبد السلام، خريجة معهد فنون زخارف إسلامية وخطوط عربية، عن حبها للعرائس اللعبة، حيث قالت لـ"اليوم السابع": "أنا بحب العرائس من طفولتى ولما كان عندى 5 سنين كان عندى حب استطلاع إنى أعرف العرايس بتتصنع إزاى، ولما كبرت بدأت أبحث عنها وأدور وكنت بستخدم خيوط وأعمل منها العرايس، لكن ماحسيتش إنى بحقق حاجة وأنا بصنع النوع ده من العرايس اللعبة، فبدأت أتجه لصنع عروسة وأنحتها بنفسى واختار لها فستانها وشعرها ".

تابعت: "بستوحى تصميمات العرايس بتاعتى من العرايس الكلاسيكية لأن النوع ده من العرايس بشوف إنه بيوصل إحساس ومشاعر للإنسان، لأن ملامحها بتكون معبرة عن إحساس معين، ولأن كمان هدفى الأساسى إنى أوصل للناس إن العرايس مش مجرد لعبة ده نوع من أنواع الفن".

وأشار إلهام إلى بعض الصعوبات التي تواجهها أثناء صناعة الدمية، حيث قالت :"الصعوبات اللى بتواجهنى في صناعة العروسة أن المواد اللى بحتاجها في تصنيعها مش متوفرة كلها".





وعن مكونات الدمية، التي تصنعها إلهام، قالت :" أنا بنحت إيدين ورجلين ورأس العروسة من الطين الأبيض وبستخدم أدوات نح وأما جسم العروسة كله بيكون هيكل سلك قوى قماش وبعملها تسريحة شعر مختلفة ومكياج مميز وبحاول أن وجه العروسة يكون مش مايل للشخصيات الكرتونية أوى".





تعتمد إلهام على تصنيع عرائس تعبر عن المشاعر، وهذا ما أكدته قائلة :"بقتبس أفكار العرايس من المشاعر اللى إحنا بنعيشها زى عروسة صممتها على رأسها شموع بعبر بيها عن جملة " شمعة تحترق من أجل الآخرين" وكمان بكون حريصة على تصنيع عرايس بشخصيات مختلفة ".

وعن حلمها الذى تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، قالت :"نفسى استمر في شغلى وأطور من نفسى أكتر والناس تقدر فن تصنيع العروسة ويكون عندى علامة تجارية عالمية مخصصة لصناعة العرايس ويكون فنى مميز لدرجة أن الناس تشوف العروسة تقول دى تصنيع إلهام".















