ألوان النيون والأصابع المدببة أبرزها.. ترندات موضة أحذية خريف 2023

ألوان النيون والأصابع المدببة أبرزها.. ترندات موضة أحذية خريف 2023
التاريخ
9/16/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) نهاية الصيف تعني الاستعداد ذهنيًا لتخزين الأحذية المفتوحة، فدرجات الحرارة الباردة والطقس الرطب لا تصلح بشكل جيد مع الأحذية المفتوحة من الأمام. وتعنى كذلك الاستعداد لارتداء أحذية الشتاء.
إذا كنتِ من كبار المعجبين بالأحذية المسطحة الشبكية والأحذية ذات الكعب العالي، فسوف يسعدك أن تجدي هذه الاتجاهات موجودة في خريف 2023 في السطور التالية نتعرف على موضة أحذية فصل الخريف كما ذكرها موقع"Glam": ألوان النيون
لقدمت الثمانينيات الكثير من حيث الموضة، وغالبًا ما نرى اتجاهات من هذا العصر تظهر في كل موسم. وخاصة في
الخريف، أضواء ألوان النيون الساطعة مع حلول الطقس البارد. تضفي هذه الألوان المميزة طابعًا شخصيًا على أي ملابس.
ألوان فسفورية أصابع مدببة
على الرغم من أنها ليست بالضرورة الأكثر راحة لكل أنواع الأقدام، إلا أن هناك ما يمكن قوله عن مظهرها الثابت كل عامين هذا المظهر المدبب الأيقوني رائج بشكل كبير للخريف وشتاء. امزجيه مع اتجاه آخر، مثل النيون أو الشبكة.
الأصابع المدببة شبيهة أحذية الأطفال
تم رصد هذه الأحذية المفضلة لدى الأطفال والتي تحولت إلى قطع أساسية في آخر صيحات الموضة في عروض الأزياء وفي أزياء الشارع بالمدن الأكثر حداثة في الموضة. الأحذية القتالية
لقد كانت الأحذية القتالية شائعة منذ سنوات، ولكن يتم بعض التعديلات والتفاصيل الصغيرة في كل موسم، تعود جمالية الأحذية القتالية هو مدى روعة مظهرها مع أي ملابس.
الأحذية القتالية أحذية شبكية
حازت أحذية الباليه المسطحة الشبكية على قلوب رواد الموضة في الأشهر القليلة الماضية، كما
أنها الحذاء المثالي للاستمرار في ارتدائه في فصل الخريف. سواء أكان ذلك على شكل مسطح أو على شكل كعب، يمنح هذا النوع من القماش مساحة لأصابع القدم للتنفس ويوفر المزيد من التمدد. كما أنه لن يصبح قديم عندما يكون الجو باردًا، حيث يمكن أضافة زوجًا من الجوارب الشفافة بلون مبهج أو زوجًا من الجوارب الملونة .
أحذية شبكية
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