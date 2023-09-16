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ألوان النيون والأصابع المدببة أبرزها.. ترندات موضة أحذية خريف 2023

9/16/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) نهاية الصيف تعني الاستعداد ذهنيًا لتخزين الأحذية المفتوحة، فدرجات الحرارة الباردة والطقس الرطب لا تصلح بشكل جيد مع الأحذية المفتوحة من الأمام. وتعنى كذلك الاستعداد لارتداء أحذية الشتاء.

إذا كنتِ من كبار المعجبين بالأحذية المسطحة الشبكية والأحذية ذات الكعب العالي، فسوف يسعدك أن تجدي هذه الاتجاهات موجودة في خريف 2023 في السطور التالية نتعرف على موضة أحذية فصل الخريف كما ذكرها موقع"Glam":

ألوان النيون

لقدمت الثمانينيات الكثير من حيث الموضة، وغالبًا ما نرى اتجاهات من هذا العصر تظهر في كل موسم. وخاصة في
الخريف، أضواء ألوان النيون الساطعة مع حلول الطقس البارد. تضفي هذه الألوان المميزة طابعًا شخصيًا على أي ملابس.


ألوان فسفورية أصابع مدببة

على الرغم من أنها ليست بالضرورة الأكثر راحة لكل أنواع الأقدام، إلا أن هناك ما يمكن قوله عن مظهرها الثابت كل عامين هذا المظهر المدبب الأيقوني رائج بشكل كبير للخريف وشتاء. امزجيه مع اتجاه آخر، مثل النيون أو الشبكة.


الأصابع المدببة شبيهة أحذية الأطفال

تم رصد هذه الأحذية المفضلة لدى الأطفال والتي تحولت إلى قطع أساسية في آخر صيحات الموضة في عروض الأزياء وفي أزياء الشارع بالمدن الأكثر حداثة في الموضة.

الأحذية القتالية

لقد كانت الأحذية القتالية شائعة منذ سنوات، ولكن يتم بعض التعديلات والتفاصيل الصغيرة في كل موسم، تعود جمالية الأحذية القتالية هو مدى روعة مظهرها مع أي ملابس.



الأحذية القتالية أحذية شبكية

حازت أحذية الباليه المسطحة الشبكية على قلوب رواد الموضة في الأشهر القليلة الماضية، كما
أنها الحذاء المثالي للاستمرار في ارتدائه في فصل الخريف. سواء أكان ذلك على شكل مسطح أو على شكل كعب، يمنح هذا النوع من القماش مساحة لأصابع القدم للتنفس ويوفر المزيد من التمدد. كما أنه لن يصبح قديم عندما يكون الجو باردًا، حيث يمكن أضافة زوجًا من الجوارب الشفافة بلون مبهج أو زوجًا من الجوارب الملونة .


أحذية شبكية

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