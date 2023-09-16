Saturday, 16 September 2023 11:02 GMT

كيف تجعلنا العناية بالبشرة أكثر سعادة؟ 5 طرق توضح ذلك

9/16/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) يختلف مفهوم السعادة من شخص لآخر، وكذلك سببها، قد تكون هناك أشياء مادية تشعر البعض منا بالسعادة، وغيرها أشياء معنوية تشعر آخرين بالسعادة، ولكن في كافة الأحوال السعادة شيء داعم لحياتنا وصحتنا، في تقريرنا التالى نتعرف على احدى أسباب السعادة والتي تدور حول استخدام العناية بالبشرة
الذى يدعم صحتنا النفسية العقلية بشكل صريح، كما ذكرها موقع مجلة "Hello".

كيف تجعلنا العناية بالبشرة أكثر سعادة؟ 1.
العناية بالبشرة هي شكل من أشكال الرعاية الذاتية

يمكن أن يكون الانخراط في روتين للعناية بالبشرة بمثابة عمل من أعمال الرعاية الذاتية في عالمنا السريع، ويعد تخصيص الوقت للعناية بنفسك أمرًا مهمًا ويمكن أن يعزز مشاعر تقدير الذات. ويمكن أن تكون العناية بالبشرة خطوة أولى سهلة في رحلتك لتعلم كيفية الاعتناء بنفسك.

2.
العناية بالبشرة كروتين الاسترخاء

عملية تطبيق منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تكون تجربة تأملية تساعدك على الراحة والاسترخاء، خاصة أثناء التركيز على الجوانب الحسية للعناية بالبشرة، مثل ملمس ورائحة المنتجات، يمكن أن يساعدك على هدوء عقلك، كما أن استماع الموسيقى أثناء وقت العناية بالبشرة
يعزز خفض مستويات هرمون التوتر الأساسي مما يخفيف مشاعر التوتر وهذا يقليل الالتهاب وظهور البثور على البشرة.

3.
العناية بالبشرة يمكن أن تعزز الثقة بالنفس

عندما تؤدي منتجات العناية بالبشرة إلى تحسينات واضحة في بشرتك، فإن ذلك يمكن أن يعزز احترامك لذاتك وثقتك بنفسك. إن الشعور بالرضا تجاه مظهرك يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حالتك المزاجية وصحتك العقلية.

4.
تساعد العناية بالبشرة على إنشاء روتين

العادات الصحية مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الطعام بشكل جيد ونظافة النوم، يساعد على إنشاء روتين يومى، كما أن إنشاء روتين للعناية بالبشرة يمكن أن يجلب إحساسًا بالاستقرار خلال اليوم. حاولى اختيار اثنين أو ثلاثة من منتجات العناية بالبشرة التي تناسبك واستخدمها بشكل روتيني.

5. العناية بالبشرة تعزز تناغم الجسم

انتباهك إلى ما يحتاجه جسمك من أحاسيس وعواطف واحتياجات هو وعى، مثل الجوع والتعب والتوتر والراحة. كما تعزز العناية بالبشرة إحساسك القوى وارتباطك بالتغيرات التي قد تحدث لبشرتك فتنميها وتلبى احتاجتها.


MENAFN16092023000132011024ID1107082126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث