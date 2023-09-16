كيف تجعلنا العناية بالبشرة أكثر سعادة؟ 5 طرق توضح ذلك

كيف تجعلنا العناية بالبشرة أكثر سعادة؟ 5 طرق توضح ذلك
التاريخ
9/16/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) يختلف مفهوم السعادة من شخص لآخر، وكذلك سببها، قد تكون هناك أشياء مادية تشعر البعض منا بالسعادة، وغيرها أشياء معنوية تشعر آخرين بالسعادة، ولكن في كافة الأحوال السعادة شيء داعم لحياتنا وصحتنا، في تقريرنا التالى نتعرف على احدى أسباب السعادة والتي تدور حول استخدام العناية بالبشرة
الذى يدعم صحتنا النفسية العقلية بشكل صريح، كما ذكرها موقع مجلة "Hello". كيف تجعلنا العناية بالبشرة أكثر سعادة؟ 1.
العناية بالبشرة هي شكل من أشكال الرعاية الذاتية
يمكن أن يكون الانخراط في روتين للعناية بالبشرة بمثابة عمل من أعمال الرعاية الذاتية في عالمنا السريع، ويعد تخصيص الوقت للعناية بنفسك أمرًا مهمًا ويمكن أن يعزز مشاعر تقدير الذات. ويمكن أن تكون العناية بالبشرة خطوة أولى سهلة في رحلتك لتعلم كيفية الاعتناء بنفسك. 2.
العناية بالبشرة كروتين الاسترخاء
عملية تطبيق منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تكون تجربة تأملية تساعدك على الراحة والاسترخاء، خاصة أثناء التركيز على الجوانب الحسية للعناية بالبشرة، مثل ملمس ورائحة المنتجات، يمكن أن يساعدك على هدوء عقلك، كما أن استماع الموسيقى أثناء وقت العناية بالبشرة 3.
يعزز خفض مستويات هرمون التوتر الأساسي مما يخفيف مشاعر التوتر وهذا يقليل الالتهاب وظهور البثور على البشرة.
العناية بالبشرة يمكن أن تعزز الثقة بالنفس
عندما تؤدي منتجات العناية بالبشرة إلى تحسينات واضحة في بشرتك، فإن ذلك يمكن أن يعزز احترامك لذاتك وثقتك بنفسك. إن الشعور بالرضا تجاه مظهرك يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حالتك المزاجية وصحتك العقلية. 4.
تساعد العناية بالبشرة على إنشاء روتين
العادات الصحية مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الطعام بشكل جيد ونظافة النوم، يساعد على إنشاء روتين يومى، كما أن إنشاء روتين للعناية بالبشرة يمكن أن يجلب إحساسًا بالاستقرار خلال اليوم. حاولى اختيار اثنين أو ثلاثة من منتجات العناية بالبشرة التي تناسبك واستخدمها بشكل روتيني. 5. العناية بالبشرة تعزز تناغم الجسم
انتباهك إلى ما يحتاجه جسمك من أحاسيس وعواطف واحتياجات هو وعى، مثل الجوع والتعب والتوتر والراحة. كما تعزز العناية بالبشرة إحساسك القوى وارتباطك بالتغيرات التي قد تحدث لبشرتك فتنميها وتلبى احتاجتها.
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