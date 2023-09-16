ماذا توقعت العرافة بابا فانجا لعام 2024؟ علاج جذرى للسرطان وتغيير مدار الأرض

لم تكن التوهجات الشمسية هي الظاهرة الفلكية الوحيدة على الرادار النفسي لبابا فانج، ويقال أيضا إنها تنبأت بحدث أكثر روعة في عام 2024 وهو تغيير في مدار الأرض، حيث يتم تحديد مدارات الأجسام في النظام الشمسي بواسطة قوى الجاذبية وهي عرضة للتغيير دائما، ومع ذلك، فإن مثل هذه التغييرات تحدث عادة بطريقة تدريجية للغاية، على مدى فترات زمنية طويلة، وبالتالي فإن أي شيء أكثر جذرية سيكون له نتائج دراماتيكية بالنسبة لنا جميعا، مثل اضطراب المناخ، وارتفاع مستويات الإشعاع.

أحد أكثر التنبؤات إثارة للقلق المنسوبة إلى بابا فانجا يتعلق بإجراء "دولة كبيرة" اختبارات أو هجمات للأسلحة البيولوجية.

يشهد العالم حالياً ثورة في التعلم الآلي، لذلك من المفهوم أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT تتصدر العناوين الرئيسية، حيث إن أجهزة الكمبيوتر الكمومية قادرة على حل المشكلات بسرعة أكبر بكثير من أجهزة الكمبيوتر التقليدية من خلال تطبيق تأثيرات ميكانيكية الكم.

تتضمن نبوءة بابا فانجا التي نوقشت كثيرا البشر الذين ينمون ويولدون في المختبرات، ولكنها كانت تقصد أن البشر يمكن "تعديلهم" على طريقة الذكاء الاصطناعي أو على المستوى الجيني، وبالتالي يتم تصميمهم وفقاً لمواصفات آبائهم، فمن المؤكد أن هذا أمر بائس يصعب تصور حدوثه في وقت مبكر من العام المقبل، ولكن بالفعل يشهد العالم تقدما كبيرا في هذا المجال.

على الرغم من أنها توفيت بمرض السرطان عام 1996، وهذا ما توقعته أيضا بالتحديد يوم 11 أغسطس 1996، في مقابلة عام 1990 فلا شك أنها قد تتوقع نجاح هذا العلاج في ذلك الوقت من عام 2024.



