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ماذا توقعت العرافة بابا فانجا لعام 2024؟ علاج جذرى للسرطان وتغيير مدار الأرض

9/16/2023 2:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) رغم وفاة أشهر عرافة حول العالم بابا فانجا منذ عام 1996 أي ما يقرب من الثلاثين عاما إلا أن بعض تنبؤاتها تحققت ما أكسبها شهرة كبيرة. وتعرف بابا فانجا بأنها نوستراداموس العصر الحديث، وسرعان ما أصبحت شخصية تحظى بتقدير كبير، حيث يقال إن أفرادا مهمين كانوا يستشيرونها شخصيًا، بدءًا من الغرق المأساوي لغواصة كورسك في عام 2001، وحتى الهجمات الإرهابية التي غيرت العالم في 11 سبتمبر، وما زالت توقعاتها مستمرة حتى الآن، ونستعرض تنبؤاتها لعام 2024، وفقا لما نشره موقع "zeenews".


بابا فانجا تغيير المدار

لم تكن التوهجات الشمسية هي الظاهرة الفلكية الوحيدة على الرادار النفسي لبابا فانج، ويقال أيضا إنها تنبأت بحدث أكثر روعة في عام 2024 وهو تغيير في مدار الأرض، حيث يتم تحديد مدارات الأجسام في النظام الشمسي بواسطة قوى الجاذبية وهي عرضة للتغيير دائما، ومع ذلك، فإن مثل هذه التغييرات تحدث عادة بطريقة تدريجية للغاية، على مدى فترات زمنية طويلة، وبالتالي فإن أي شيء أكثر جذرية سيكون له نتائج دراماتيكية بالنسبة لنا جميعا، مثل اضطراب المناخ، وارتفاع مستويات الإشعاع.

نشر الأسلحة البيولوجية

أحد أكثر التنبؤات إثارة للقلق المنسوبة إلى بابا فانجا يتعلق بإجراء "دولة كبيرة" اختبارات أو هجمات للأسلحة البيولوجية.

اختراق في أجهزة الكمبيوتر

يشهد العالم حالياً ثورة في التعلم الآلي، لذلك من المفهوم أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT تتصدر العناوين الرئيسية، حيث إن أجهزة الكمبيوتر الكمومية قادرة على حل المشكلات بسرعة أكبر بكثير من أجهزة الكمبيوتر التقليدية من خلال تطبيق تأثيرات ميكانيكية الكم.


العرافة بابا فانجا ظهور البشر بالذكاء الاصطناعي

تتضمن نبوءة بابا فانجا التي نوقشت كثيرا البشر الذين ينمون ويولدون في المختبرات، ولكنها كانت تقصد أن البشر يمكن "تعديلهم" على طريقة الذكاء الاصطناعي أو على المستوى الجيني، وبالتالي يتم تصميمهم وفقاً لمواصفات آبائهم، فمن المؤكد أن هذا أمر بائس يصعب تصور حدوثه في وقت مبكر من العام المقبل، ولكن بالفعل يشهد العالم تقدما كبيرا في هذا المجال.

علاج جذري للسرطان

على الرغم من أنها توفيت بمرض السرطان عام 1996، وهذا ما توقعته أيضا بالتحديد يوم 11 أغسطس 1996، في مقابلة عام 1990 فلا شك أنها قد تتوقع نجاح هذا العلاج في ذلك الوقت من عام 2024.


العرافة البلغارية بابا فانجا



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