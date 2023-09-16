أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر الأولى عربيا فى مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين





مصر الأولى عربيا في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حتى آخر سبتمبر 2022







أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2023، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وهي معاهدة دولية تهدف الي حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسئولة عن تأكل طبقة الأوزون، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ".





ومن أهم المؤشرات جاءت

مصر في المرتبة الأولي عربياً في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حيث بلغت تلك المشروعات (23) مشروعاً متقدمة بذلك عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وذلك حتي نهاية سبتمبر 2022



















وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر

من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مـن 10.2 ألــف جيـجـاوات /ســـاعـة، عام(2020/2021) إلـى 10.4ألف جيجاوات/ساعة،

عام( 2021/2022 ) بنسبة زيادة

قدرها 2%.





وحققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023.





وزير الاتصالات يلتقى أعضاء التحالف العالمى لأشباه الموصلات







التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة؛ جودى شيلتون الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات ، وعدد من أعضاء التحالف فى اجتماع موسع تم خلاله استعراض محاور عمل استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات" التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وتطوير المجالات الأساسية لهذه الصناعة الواعدة، بما فى ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات.





وتطرق اللقاء إلى التعاون مع التحالف العالمى لأشباه الموصلات من خلال وحدة الأعمال الإقليمية "جى إس إيه مصر"GSA- Egypt، حيث تم بحث سبل تعزيز هذا التعاون لدعم وتنمية صناعة الإلكترونيات بمصر.





ومن جانبها؛ أشادت جودى شيلتون بجهود مصر فى مجال أشباه الموصلات؛ مؤكدة على أن مصر لديها من الكفاءات الشابة المتخصصة القادرة على العمل فى الأسواق العالمية.





الجدير بالذكر أن التحالف العالمى لأشباه الموصلات (Global Semiconductor Alliance) يعد منظمة صناعية رائدة تجمع القادة والمتخصصين فى مجالات أشباه الموصلات والبرامج والحلول والأنظمة والإلكترونية بهدف إنشاء نظام بيئى تقنى عالمى فعال ومستدام ومربح. ويضم أكثر من 300 عضو من الشركات، بما فى ذلك أكثر من 120 شركة حكومية.





رئيس التنمية الصناعية: مسح إلكترونى لأكثر من 20 مليون مستند ورقى







عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماع تنسيقي مع فريق مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة "بريسك" المنفذة لمشروع تبسيط وميكنة الإجراءات في الهيئة، لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الشامل لكافة خدماتها المقدمة للمستثمر الصناعي.





وقال المهندس محمد عبد الكريم، إن الهيئة عملت على ميكنة العديد من الخدمات لديها لتقدم أسهل وأسرع الخدمات للمستثمر الصناعي المصري والأجنبي سواء في الحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضي أو المعاينات والحصول على كافة الخدمات في الهيئة، بهدف إنجاز أكبر قدر من الملفات في أقل وقت ممكن، وهذا انعكس على الرخص الصناعية التي اقتربت من 7200 رخصة في وقت قياسي.





وأشار المهندس محمد عبد الكريم، إلي أن الاجتماع مع فريق عمل مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة "بريسك" استهدف الاتفاق على الإطار العام وخطة العمل التنفيذية لبدء الشركة في استكمال رقمنة خدمات الهيئة، لتقديمها للمستثمر بالسرعة المطلوبة، وذلك في إطار المشروع الذى يعد نقطة تحول في تاريخ الهيئة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر بكافة مراحلها لأول مرة في تاريخ الهيئة.





وزيرة التخطيط تشارك فى فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 بنيويورك







تغادر د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متجهه إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المنعقدة خلال الفترة من 17 ـ 19 سبتمبر الجارى.





وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة خلال فعاليات القمة، المشاركة في الجلسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حـول التوطين High Impact Initiative on Localization

والمقرر عقدهـا يوم 17 سبتمبر ۲۰۲۳، حيـث يقـود هـذه المبادرة تحالف مـن وكالات الأمم المتحدة (2030 Local)، وتحديداً برنامج الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشـرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشـارك مصـر فـي هـذه المبادرة مـن خـلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نظراً لكـون مصـر إحـدي الدول الرائـدة فـي هـذا المجـال ، فـي ضـوء الجهـود التـي تبذلها خلال الفتـرة الأخيرة على المستوي الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.





وزيرة التعاون الدولي تلتقي الرئيس التنفيذي لهونج كونج لمناقشة تعزيز التعاون







استمرارًا لجهود تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات واستكشاف مجالات العمل المشترك الجديدة مع شركاء التنمية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، خلال مشاركتها في فعاليات قمة الحزام والطريق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من مكانة هونج كونج كأحد أكبر المراكز المالية العالمية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والاستفادة من مبادرة الحزام والطريق في هذا الشأن، والترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية والجهود التي تقوم بها الدولة على مستوى تحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والشركات العاملة في هونج كونج.





وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير جمهورية مصر العربية للتعاون القائم على كافة المستويات مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك استنادًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها زعيما البلدين في عام 2014، وكذلك التطور المستمر في العلاقات المشتركة وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI في يوليو الماضي، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والإنمائي واستكشافًا لآفاق التعاون مع الصين.











