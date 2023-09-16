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وزير التعاون الدولي تتفقد الجناح المصري بقمة الحزام والطريق بهونج كونج

9/16/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) . وزيرة التعاون الدولي: انضمام مصر لتجمع البريكس وعضوية بنك التنمية الجديد يعزز التعاون بين دول الجنوب ويحقق التكامل في علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية



. مبادرة الحزام والطريق تدفع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين



خلال زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق ، التي عقدت تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة في عام 2013، واستعدادًا لإقامة قمة الحزام والطريق في بكين الشهر المقبل، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، الجناح المصري الذي أقامته القنصلية المصرية بهونج كونج، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك رفقة السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.



لقاءات وسائل الإعلام:

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على عقد لقاءات مع وسائل الإعلام الدولية والصينية المشاركة في القمة، حيث أكدت على أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرًا لزيادة الاستثمارات في مجال الموانئ استجابة للأولويات الوطنية.



ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات التنموية التي تقابلها كافة دول العالم وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف للتعافي من تداعيات الأزمات المتتالية، والتغلب على تحديات سلاسل الإمداد.



كما أكدت على أهمية قمة الحزام والطريق بهونج كونج، كتمهيد للقمة المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل بمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزعماء العالم، والتي تمثل دافعًا لمزيد من التطور على مستوى العلاقات المصرية الصينية المشتركة، لافتة إلى التكامل بين اهداف مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر التنموية والحرص على الاستفادة من هذا التكامل في تنفيذ المشروعات التي تدفع النمو الشامل والمستدام وتعزيز مجالات الشراكة بين مصر والصين.



في سياق متصل تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وأهميته لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وتحقيق التكامل بين إمكانيات الدول الأعضاء على مستوى تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وإتاحة الموارد التمويلية، مضيفة أن مصر انضمت أيضًا لبنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، وهي الخطوة التي تخلق تكاملًا على مستوى علاقات مصر مع بنوك التنمية متعدد الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى بهدف دفع مجالات النمو الشامل والمستدام وتحقيق التعافي الاقتصادي.





وتحدثت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، لوسائل الإعلام الصينية، حول لقاءاتها واجتماعاتها ضمن فعاليات قمة هونج كونج، لاسيما لقاءها مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، جون لي، ودعوتها له والمستثمرين ومجتمع الأعمال لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات لاسيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أشارت إلى المباحثات التي لدفع العلاقات مع هونج كونج، المركز المالي العالمي، لدفع جهود التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.





جدير بالذكر أن مصر تستضيف خلال سبتمبر الجاري، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للمرة الأولى، بما يدفع العلاقات المشتركة مع البنك منذ انضمام مصر عام 2016، ويعزز محفظة التعاون الإنمائي التي تسجل نحو 1.3 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.







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