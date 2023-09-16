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سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 16-9-2023

9/16/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) يشهد سعر الريال القطر أمام الجنيه اليوم السبت 16-9-2023، استقرارا ملحوظا، وسجل الريال القطري في البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.87 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:




سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.45 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.09 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.87 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.46 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.




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