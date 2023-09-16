الغرفة الأمريكية تناقش معالجة الفرص والتحديات المطروحة من الذكاء الاصطناعي

الغرفة الأمريكية تناقش معالجة الفرص والتحديات المطروحة من الذكاء الاصطناعي
التاريخ
9/16/2023 2:26:26 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ، يوم الأربعاء المقبل 20 سبتمبر 2023 في نادي الصحافة الوطني، فعاليات المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي التابع لغرفة التجارة الأمريكية.
وأشارت الغرفة على موقعها الرسمي إلى أنه بناءً على تقرير لجنة الذكاء الاصطناعي التابع للغرفة، سيركز المنتدى على كيفية تعاون جميع الصناعات وكذلك القادة العالميين في معالجة الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.
وسوف ينضم إلي المنتدى صناع السياسات الدوليون والفدراليون الذين يقودون الطريق في هذه التكنولوجيا التحويلية.
كما تنظم الغرفة الأمريكية
U.S. Chamber of Commerce ،يوم الأربعاء 20 سبتمبر أيضا قمة حلول الكيمياء في الغرفة الأمريكية.
وسيضم هذا الحدث أصوات خبراء من الكونجرس والإدارة والصناعة لمناقشة أهم القضايا والابتكارات ضمن سلسلة القيمة الكيميائية.
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