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الغرفة الأمريكية تناقش معالجة الفرص والتحديات المطروحة من الذكاء الاصطناعي

9/16/2023 2:26:26 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ، يوم الأربعاء المقبل 20 سبتمبر 2023 في نادي الصحافة الوطني، فعاليات المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي التابع لغرفة التجارة الأمريكية.

وأشارت الغرفة على موقعها الرسمي إلى أنه بناءً على تقرير لجنة الذكاء الاصطناعي التابع للغرفة، سيركز المنتدى على كيفية تعاون جميع الصناعات وكذلك القادة العالميين في معالجة الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.

وسوف ينضم إلي المنتدى صناع السياسات الدوليون والفدراليون الذين يقودون الطريق في هذه التكنولوجيا التحويلية.

كما تنظم الغرفة الأمريكية
U.S. Chamber of Commerce ،يوم الأربعاء 20 سبتمبر أيضا قمة حلول الكيمياء في الغرفة الأمريكية.

وسيضم هذا الحدث أصوات خبراء من الكونجرس والإدارة والصناعة لمناقشة أهم القضايا والابتكارات ضمن سلسلة القيمة الكيميائية.


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