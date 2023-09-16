إلى أين وصل مشروع المكتبات المتنقلة فى المحافظات؟

إلى أين وصل مشروع المكتبات المتنقلة فى المحافظات؟
التاريخ
9/16/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وزارة الثقافة، في شهر مايو الماضي، مشروع المكتبات المُتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، وذلك من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وتم توجيه المكتبات إلى 6 محافظات "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط".
وفى بداية المشروع تم تدشين 6 مكتبات متنقلة تجوب 6 محافظات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هى بداية طموحة لتعميم المكتبات المتنقلة بكل ربوع مصر تفعيلًا للدور الثقافى فى بناء الإنسان، إذ بدأت المكتبات العمل فور وصولها للمحافظات الستة، لتقديم رسالتها التعليمية والتثقيفية، وذلك بالتنسيق بين مكتبات مصر العامة والمحافظين وفق برامج جغرافية وفنية وثقافية مخطط لها مسبقًا، كما يوجد 3 مكتبات متنقلة بمناطق بالجيزة والقاهرة، فضلًا عن مكتبة عاشرة يتم توجيهها تباعًا للمحافظات التى لا يوجد بها مكتبات عامة أو متنقلة، ويجرى حاليًا تجهيز مكتبة متنقلة مماثلة بمحافظة مرسى مطروح ليبلغ إجمالى عدد المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة 15 مكتبة.
وتتراوح عدد الإصدارات والدوريات في كل فعالية ما بين 500 إلى 1000 كتاب للقراءة والاستعارة، إلى جانب الهدايا غير محددة وستكون رمزية لتشجيع الأطفال، كما سيكون هناك خامات أنشطة للرسم وغيره، حيث تضم المكتبة المتنقلة، كتبًا متنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، وأنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية،
ولهذا تواصلنا مع السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، لمعرفة تفاصيل حول ما تتضمنه المكتبات من الإصدارات.
قنا
في مايو الماضى دشنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مشروع المكتبات المتنقلة، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للمشاركة في بناء الإنسان المصري ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى الريف المصري.
الشرقية
في يوليو الماضي، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تجوال أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر بالاشتراك مع مكتبتى مصر العامة بالزقازيق وفاقوس لقرى محافظة الشرقية في الفترة من السادس عشر حتى الخامس والعشرون من يوليو.
البحيرة
قامت مكتبة مصر العامة بدمنهور، من خلال أتوبيس المكتبة المتنقلة، اليوم السبت، بزيارة قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، واستفاد من الأنشطة
53 طفلا وطفلة في المرحلة العمرية من 7 إلى 13 سنة وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات تنوعت ما بين ورش رسم و تلوين والعاب و مسابقات وسينما الأطفال وجلسات حكي.
بشاير الخير
في أغسطس الماضي، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني أولى فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، بمدينة بشاير الخير (1-2) بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في كافة المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات العامة.
دمياط
في دمياط، بدأت المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة أنشطتها بمركز شباب الوسطانى إدارة شباب كفر سعد بدمياط، وتستهدف الطلائع من سن 8 إلى 18 عاما.
المنيا
في شهر نفسه شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، تجوال أتوبيس المكتبة المتنقلة لمكتبة مصر العامة، مؤكدًا أهمية دور المكتبات المتنقلة فى تقديم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة وخاصة قرى "حياة كريمة" وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، إلى جانب أهمية هذه المكتبات في اكتشاف الموهوبين، وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.
مرحلة جديدة
الوادي الجديد
تستكمل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، استعداداتها لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، ضمن فعاليات عاصمة الثقافة المصرية، حيث يتم التنسيق من أجل الدفع بالمكتبات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية وتنفيذ أنشطة لورش الحكي والمسرح لأبناء هذه القرى على مستوى المحافظة وفقاً لخريطة القطاع.
شمال سيناء
خلال زياراتها الأخيرة لمحافظة شمال سيناء ضمن الاحتفال بالعيد القومي لللمحافظة، وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بتسيير قوافل المكتبات المتنقلة لقرية شهداء الروضة، وتزويد مكتبات المدارس بإصدارات الوزارة.
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