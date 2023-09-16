Saturday, 16 September 2023 11:02 GMT

إلى أين وصل مشروع المكتبات المتنقلة فى المحافظات؟

9/16/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وزارة الثقافة، في شهر مايو الماضي، مشروع المكتبات المُتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، وذلك من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وتم توجيه المكتبات إلى 6 محافظات "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط".



وفى بداية المشروع تم تدشين 6 مكتبات متنقلة تجوب 6 محافظات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هى بداية طموحة لتعميم المكتبات المتنقلة بكل ربوع مصر تفعيلًا للدور الثقافى فى بناء الإنسان، إذ بدأت المكتبات العمل فور وصولها للمحافظات الستة، لتقديم رسالتها التعليمية والتثقيفية، وذلك بالتنسيق بين مكتبات مصر العامة والمحافظين وفق برامج جغرافية وفنية وثقافية مخطط لها مسبقًا، كما يوجد 3 مكتبات متنقلة بمناطق بالجيزة والقاهرة، فضلًا عن مكتبة عاشرة يتم توجيهها تباعًا للمحافظات التى لا يوجد بها مكتبات عامة أو متنقلة، ويجرى حاليًا تجهيز مكتبة متنقلة مماثلة بمحافظة مرسى مطروح ليبلغ إجمالى عدد المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة 15 مكتبة.



وتتراوح عدد الإصدارات والدوريات في كل فعالية ما بين 500 إلى 1000 كتاب للقراءة والاستعارة، إلى جانب الهدايا غير محددة وستكون رمزية لتشجيع الأطفال، كما سيكون هناك خامات أنشطة للرسم وغيره، حيث تضم المكتبة المتنقلة، كتبًا متنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، وأنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية،
ولهذا تواصلنا مع السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، لمعرفة تفاصيل حول ما تتضمنه المكتبات من الإصدارات.



قنا

في مايو الماضى دشنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مشروع المكتبات المتنقلة، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للمشاركة في بناء الإنسان المصري ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى الريف المصري.



الشرقية

في يوليو الماضي، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تجوال أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر بالاشتراك مع مكتبتى مصر العامة بالزقازيق وفاقوس لقرى محافظة الشرقية في الفترة من السادس عشر حتى الخامس والعشرون من يوليو.



البحيرة

قامت مكتبة مصر العامة بدمنهور، من خلال أتوبيس المكتبة المتنقلة، اليوم السبت، بزيارة قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، واستفاد من الأنشطة
53 طفلا وطفلة في المرحلة العمرية من 7 إلى 13 سنة وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات تنوعت ما بين ورش رسم و تلوين والعاب و مسابقات وسينما الأطفال وجلسات حكي.



بشاير الخير

في أغسطس الماضي، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني أولى فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، بمدينة بشاير الخير (1-2) بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في كافة المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات العامة.



دمياط

في دمياط، بدأت المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة أنشطتها بمركز شباب الوسطانى إدارة شباب كفر سعد بدمياط، وتستهدف الطلائع من سن 8 إلى 18 عاما.



المنيا

في شهر نفسه شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، تجوال أتوبيس المكتبة المتنقلة لمكتبة مصر العامة، مؤكدًا أهمية دور المكتبات المتنقلة فى تقديم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة وخاصة قرى "حياة كريمة" وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، إلى جانب أهمية هذه المكتبات في اكتشاف الموهوبين، وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.



مرحلة جديدة



الوادي الجديد

تستكمل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، استعداداتها لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، ضمن فعاليات عاصمة الثقافة المصرية، حيث يتم التنسيق من أجل الدفع بالمكتبات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية وتنفيذ أنشطة لورش الحكي والمسرح لأبناء هذه القرى على مستوى المحافظة وفقاً لخريطة القطاع.



شمال سيناء

خلال زياراتها الأخيرة لمحافظة شمال سيناء ضمن الاحتفال بالعيد القومي لللمحافظة، وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بتسيير قوافل المكتبات المتنقلة لقرية شهداء الروضة، وتزويد مكتبات المدارس بإصدارات الوزارة.







MENAFN16092023000132011024ID1107082119

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث