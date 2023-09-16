أحمد مراد يستعد لطرح الرواية الثامنة فى مسيرته الإبداعية.. فيديو





يذكر أن أحمد مراد أعلن مؤخرا تحويل روايته "موسم صيد الغزلان" إلى فيلم سينمائي، لتكون سادس أعمال "مراد" للسينما، بعد أولى تجاربه مع روايته "الفيل الأزرق" التي تحولت إلى فيلم سينمائي عام 2014، وفيلم "الأصليين" 2017، وفيلم "تراب الماس" 2018، وفيلم "الفيل الأزرق 2" 2019، وأخيرًا رواية "1919" والتي تحولت إلى فيلم بعنوان "كيرة والجن" وحقق نجاحًا كبيرًا.

وعن فكرة تحويل كتاباته الأدبية إلى أعمال سينمائية، أشار أحمد مراد إلى أن كتابة النص الروائي تختلف عن الكتابة للسينما بشكل كبير، فالرواية تنقل المشاعر بالأسلوب الأدبي والحوار، أما السيناريو فهو فن مرتبط بما تستطيع الكاميرا تصويره، مؤكدًا أن

فيلم موسم صيد الغزلان يخضع لزمن مستقبلي، وإيقاع مختلف، مما يفتح الباب الي نوعية متلقي ومشاهد جديدة من مستويات عمرية مختلفة، عكس الرواية التي تعتمد بشكل كبير على خيال القارئ".

وتعد رواية "موسم صيد الغزلان" السادسة في أعمال أحمد مراد الروائية، صدرت عام 2017، وتتكون من 333 صفحة من القطع الصغير، وتدور أحداثها في المستقبل ولكنها تعتمد على مزج الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق.