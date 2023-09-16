أحمد مراد يستعد لطرح الرواية الثامنة فى مسيرته الإبداعية.. فيديو

أحمد مراد يستعد لطرح الرواية الثامنة فى مسيرته الإبداعية.. فيديو
التاريخ
9/16/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد الكاتب والسيناريست أحمد مراد ، لطرح رواية جديدة، من المزمع أن تصدر خلال الأيام المقبلة، والتي لم يكشف عن اسمها بعد، وتعد هذه الرواية هي الثامنة في مسيرته الإبداعية.
برنامج بيت مراد
يذكر أن أحمد مراد أعلن مؤخرا تحويل روايته "موسم صيد الغزلان" إلى فيلم سينمائي، لتكون سادس أعمال "مراد" للسينما، بعد أولى تجاربه مع روايته "الفيل الأزرق" التي تحولت إلى فيلم سينمائي عام 2014، وفيلم "الأصليين" 2017، وفيلم "تراب الماس" 2018، وفيلم "الفيل الأزرق 2" 2019، وأخيرًا رواية "1919" والتي تحولت إلى فيلم بعنوان "كيرة والجن" وحقق نجاحًا كبيرًا. وقال مراد في بيان إعلامي: "أجريت تعديلات درامية على رواية "موسم صيد الغزلان" لكي تتماشى مع الدراما السينمائية، من حيث الإيقاع، والزمن، مع الحفاظ على تفاصيل الرواية والشخصيات، وبالطبع هناك مفاجأة للقارئ الذي يعرف أحداث الرواية".
وعن فكرة تحويل كتاباته الأدبية إلى أعمال سينمائية، أشار أحمد مراد إلى أن كتابة النص الروائي تختلف عن الكتابة للسينما بشكل كبير، فالرواية تنقل المشاعر بالأسلوب الأدبي والحوار، أما السيناريو فهو فن مرتبط بما تستطيع الكاميرا تصويره، مؤكدًا أن
فيلم موسم صيد الغزلان يخضع لزمن مستقبلي، وإيقاع مختلف، مما يفتح الباب الي نوعية متلقي ومشاهد جديدة من مستويات عمرية مختلفة، عكس الرواية التي تعتمد بشكل كبير على خيال القارئ".
وتعد رواية "موسم صيد الغزلان" السادسة في أعمال أحمد مراد الروائية، صدرت عام 2017، وتتكون من 333 صفحة من القطع الصغير، وتدور أحداثها في المستقبل ولكنها تعتمد على مزج الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق.
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