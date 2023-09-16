كتاب أثروا فى البشرية.. هوميروس أكبر شاعر عرفته الحضارة الإغريقية

يعد هوميروس أكبر شاعر عرَفته الحضارة الإغريقية ويعنى اسمه بالإغريقية الرهينة أو الأعمى، وهو صاحب "الإلياذة" و"الأوديسة" وكانت حياته مثار جدل كبير بين مؤرخى الحقبة الكلاسيكية، حيث قال هيرودوت: إن هوميروس سبقه بأربعمائة عام أي أنه عاش عام 850 قبل الميلاد وتُرجِّح مصادر قديمة أخرى أنه عاش في فترة قريبة من حرب طروادة التي وقعت بين عامي (1194–1184ميلادية) وبينما يعده القدماء شخصية تاريخية، يشكك الباحثون والعلماء المعاصرون في وجوده التاريخي أصلًا، حيث لا توجد ترجمات موثوقة من الحقبة الكلاسيكية تتحدث عن سيرته، وقد اصطلح المؤرِّخون فيما بينهم على تسمية هذا الجدل الكبير حول هوميروس (وجوده، وحياته، وأشعاره) بالمسألة الهوميرية The Homeric Question.

يقال إن هوميروس كان رئيسا للمنشدين في بلاط الأمراء، ويُروى أنه قام بالعديد من الجولات التي قادته إلى مصر وإيطاليا واليونان، إلى أن استقر به المقام في «خيوس»، وحين بلغ هوميروس المشيب، أصبح معوزا، وفقد بصره؛ فدفعه ذلك إلى التنقل من مدينة إلى أخرى بحثا عن الرزق، إلى أن وافته المنية في جزيرة "إيوس".

يعد النقاد هوميروس ينبوعَ الشعر الإغريقي وقمته، حيث كان شاعرا فذا، برع في نظم «الإلياذة» و«الأوديسة»، وكانت أشعاره وملاحمه النموذج المثالي الذي يحتذيه الشعراء في أعمالهم، ولا يقتصر تأثير هوميروس على شعراء الحِقبة الكلاسيكية فقط، ولكن يمتد أيضًا إلى شعراء أوروبيين وعالميين ينتمون لأحقاب زمنية لاحقة، كما يُلاحظ أن شعر هوميروس فطري، ويُمكن تمييز أسلوبه بسهولة بسبب سهولة حركته ووضوحه التام، والدافع العاطفي المميَّز الكامن في نصوصه الشعرية، كما تهتم أعماله بالتركيز على التأثير الدرامي والعواطف البشرية.

أخذ «هوميروس» يتنقل بين المدن ليَشدوَ بمَلحمته على مسامع الإغريق، مردِّدًا أسطورته التي خُلِّد بها، فما عَرفت الإنسانية يومًا أسطورةً صنَعت تاريخًا مثل «الإلياذة» و«الأوديسة»؛ تلك الأسطورة التي تُوغِل في القِدم لِما يزيد عن ألف عام، والتي بقيَت أسطورةً حتى تحولت إلى حقيقةٍ تاريخية مُؤكَّدة في أواخر القرن التاسع عشر.

غير أن «هوميروس» هو اللغز الذي بَقي ولم تفك شفرته إلى اليوم؛ وما زالت شخصيته محيِّرةً للعلماء والأدباء، فما تيقَّنَّا من وجوده أو عدمه. مضت قرونٌ طويلة ولا أحدَ يَغفل عن أهمية المَلحمة أَباطِرة وباباوات، شُعراء وأدباء كلٌّ يقيس عليها ويقتبس منها وفقا لما ورد في ترجمة أمين سلامة للملحمة الشهيرة إلى العربية.

تتناول «الإلياذة» أحداثَ الحصارِ العنيف الذي ضُرب حول مدينة طروادة، والحرب التي أهلكت الرجال، وانقسم فيها الآلهة بين مؤيد للطرواديين ومؤيد لليونانيين، وتقاسموها جنبا إلى جنب مع البشر، وكان يمكن تجنب تلك الحرب لو أن «هيلين» أجمل نساء الأرض قاطبة لم تكن ارتضت أن تهرب مع «باريس» وتترك «مينيلاوس» ملِك أسبرطة؛ فكان جمالها نِقمةً عليها وعلى طروادة، فهلك أشجع المحاربين وأقوى الرجال في حرب اندلعت بسببها.

تدور الأوديسة حول «أوديسيوس» الذى قضى في حروبه عشرين سنةً كاملة بعيدًا عن زوجته، قضى منها سبع سنوات في السجن، ومات خلالها مِن رجاله مَن مات، لكنه لم يفقد حماسَه للعودة إلى مدينته إيثاكا، فظلَّ يقاتل حتى عاد إليها بعد عشر سنوات وخلال غيابه انتشرَت شائعاتُ وفاته، لكنَّ زوجته «بينيلوبي» لم تنكُث عهدَها له، فظلَّت تنتظر إيابَ رجلٍ طال أمدُ غيابه حتى لم يَعُد من الانتظار رجاء، فطمع فيها النبلاء والأبطال، وتقدَّموا لخِطبتها حالمين بها وبمُلك زوجها، لكنها لقَّنت الجميع، رجالًا ونساءً، درسًا في الوفاء، فنالت بذلك شرفَ الخلود في أسطورة «هوميروس».