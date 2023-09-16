مخطوطات الكاتب الأمريكى جون شتاينبك فى مزاد مقابل مليون دولار

وبدأت قصة تلك اليوميات عام 1949، قبل وقت قصير من بدء كتابة رائعته "شرق عدن"، حين كتب المؤلف الأمريكي جون شتاينبك في مذكراته: "لا أعتقد أن أحداً قد كره عامًا كما كرهت عام 1948. أشعر بارتياح كبير لأنني انتقلت إلى عام 1949. بغض النظر عن مدى سوء الأمر، فإنه لا يمكن أن يكون سيئًا مثل عام 1948. الزوجة والأطفال وأفضل صديق: ذهب كل شيء".

ووفقا للجارديان توفي أفضل صديق له وزميله المؤلف، عالم الأحياء البحرية إد ريكيتس، في حادث قطار، قبل أن تتركه زوجته الثانية، جوين، وتأخذ أطفالهما معها.

وقالت سوزان شيلينجلو، الباحثة البارزة في ستاينبيك والمديرة السابقة لمركز دراسات ستاينبيك في جامعة ولاية سان خوسيه، كاليفورنيا، إن المذكرات التي كتبها ستاينبيك على مدار العام التالي كانت أكثر "كثافة وخصوصية".

والآن، من المتوقع أن تباع هذه المقالات غير المنشورة والرواية القصيرة غير المعروفة والمخطوطات المكتوبة بخط اليد والسيف الذي أعطاه لأخته بما يصل إلى مليون دولار عند بيعها في مزاد علني لأول مرة من قبل نسله.

وقالت سوزان شيلينجلاو، التى يعتقد أنها الأكاديمية الوحيدة التى منحتها عائلة شتاينبيك إمكانية الوصول إلى المجموعة الشخصية العميقة: "إنه يكتب أفكاره الأكثر حزنًا والأكثر شخصية وإحباطًا.. هذه طريقة للتعامل معهم، إنها طريقة للتأقلم: احتفظ بمذكرات عن أحلك جزء من نفسك."

وقالت إن وفاة ريكيتس المفاجئة أثرت بشدة على شتاينبيك، إلى جانب طلاقه والغياب المؤلم لابنيه، أصابه "باكتئاب شديد". "في عامي 1948 و1949.

ونتيجة لذلك تعتقد أن هذه اليوميات والمقتنيات المكتوبة بخط اليد من قبل جون شتاينبك "كاشفة" عن حالة شتاينبيك العقلية في واحدة من أصعب مراحل حياته وعن ذلك تقول: "كان هناك بعض الظلام في طبيعته الذي يكشفه بشكل كامل في تلك المجلة".