مخطوطات الكاتب الأمريكى جون شتاينبك فى مزاد مقابل مليون دولار

مخطوطات الكاتب الأمريكى جون شتاينبك فى مزاد مقابل مليون دولار
التاريخ
9/16/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) ستعرض دفاتر يوميات الكاتب الأمريكي جون شتاينبك الحاصل على جائزة نوبل للبيع في مزاد علني في نيويورك الشهر المقبل ضمن مجموعة مقتنيات للكاتب عرضها ورثته للبيع تضم مخطوطات لرواية غير منشورة بخط بيده، ومقالات غير منشورة و ورواية قصيرة لم يكمل العمل عليها بالإضافة لسيف كان هدية من أخته.
وبدأت قصة تلك اليوميات عام 1949، قبل وقت قصير من بدء كتابة رائعته "شرق عدن"، حين كتب المؤلف الأمريكي جون شتاينبك في مذكراته: "لا أعتقد أن أحداً قد كره عامًا كما كرهت عام 1948. أشعر بارتياح كبير لأنني انتقلت إلى عام 1949. بغض النظر عن مدى سوء الأمر، فإنه لا يمكن أن يكون سيئًا مثل عام 1948. الزوجة والأطفال وأفضل صديق: ذهب كل شيء".
ووفقا للجارديان توفي أفضل صديق له وزميله المؤلف، عالم الأحياء البحرية إد ريكيتس، في حادث قطار، قبل أن تتركه زوجته الثانية، جوين، وتأخذ أطفالهما معها.
وقالت سوزان شيلينجلو، الباحثة البارزة في ستاينبيك والمديرة السابقة لمركز دراسات ستاينبيك في جامعة ولاية سان خوسيه، كاليفورنيا، إن المذكرات التي كتبها ستاينبيك على مدار العام التالي كانت أكثر "كثافة وخصوصية".
والآن، من المتوقع أن تباع هذه المقالات غير المنشورة والرواية القصيرة غير المعروفة والمخطوطات المكتوبة بخط اليد والسيف الذي أعطاه لأخته بما يصل إلى مليون دولار عند بيعها في مزاد علني لأول مرة من قبل نسله.
وقالت سوزان شيلينجلاو، التى يعتقد أنها الأكاديمية الوحيدة التى منحتها عائلة شتاينبيك إمكانية الوصول إلى المجموعة الشخصية العميقة: "إنه يكتب أفكاره الأكثر حزنًا والأكثر شخصية وإحباطًا.. هذه طريقة للتعامل معهم، إنها طريقة للتأقلم: احتفظ بمذكرات عن أحلك جزء من نفسك."
وقالت إن وفاة ريكيتس المفاجئة أثرت بشدة على شتاينبيك، إلى جانب طلاقه والغياب المؤلم لابنيه، أصابه "باكتئاب شديد". "في عامي 1948 و1949.
ونتيجة لذلك تعتقد أن هذه اليوميات والمقتنيات المكتوبة بخط اليد من قبل جون شتاينبك "كاشفة" عن حالة شتاينبيك العقلية في واحدة من أصعب مراحل حياته وعن ذلك تقول: "كان هناك بعض الظلام في طبيعته الذي يكشفه بشكل كامل في تلك المجلة".
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